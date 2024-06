Buitenlandse media over blessure Frenkie de Jong en kritiek Ronald Koeman: 'Een verrassende sneer'

Frenkie de Jong viel maandag definitief geblesseerd weg bij Oranje voor het EK in Duitsland. Een groot gemis voor bondscoach Ronald Koeman en zijn manschappen. Dat zien ook de buitenlandse media. "Gegokt en verloren", concludeerde het Franse RMC Sport.

'Exit voor het EK voor Hollandse superster De Jong', kopt het Duitse Bild. De blessure van de middenvelder heeft ook het gastland bereikt. 'De medische staf heeft er de afgelopen weken alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de superster alsnog fit zou zijn voor het toernooi. Zaterdag heeft hij zelfs een deel van de teamtraining afgerond.'

'Frenkie de Jong speelt niet op het EK!', staat er boven een artikel bij Mundo Deportivo. 'Het nieuws is verrassend omdat De Jong nog geen twee dagen geleden in verklaringen op tv in zijn land optimistisch was.' Ook Marca ging in op de afwezigheid van De Jong op het EK in Duitsland. 'De Jong keerde deze week terug op de training en leek klaar voor de eerste wedstrijd van het EK tegen Polen... maar de hoop vervloog snel.'

Sport benadrukt de schok, die ook al werd benoemd door Nathan Aké, binnen het Nederlands elftal. 'De middenvelder kon de pijn niet achter zich laten en heeft besloten om geen grote risico's te nemen met het gewricht.' Ronald Koeman wees met een beschuldigende vinger naar Barcelona en dat werd ook opgepikt. 'Een verrassende sneer', noemt de Catalaanse krant de woorden van oud-speler en -trainer Koeman.

Het Franse RMC Sport stelt dat Nederland en De Jong 'gegokt en verloren' hebben. 'De Jong kwam met een enkelblessure aan bij het Nederlands elftal en kan het toernooi in Duitsland niet meemaken. Na de goede overwinning op IJsland heeft het Nederlands elftal bekendgemaakt dat De Jong het EK gaat missen. Hij is al weken geblesseerd en zal niet op tijd hersteld zijn.'

L'Équipe betitelt het wegvallen van De Jong als 'een zware klap voor Nederland'. 'Het trieste nieuws kwam meteen na de overwinning op IJsland. De middenvelder heeft sinds april last van zijn enkel en is niet op tijd hersteld voor de start van het toernooi. Ronald Koeman nam toch het risico om de voormalig Ajacied op te nemen in zijn selectie.'

