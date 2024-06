'Clubleiding Manchester United is woest na interview van Erik ten Hag op Nederlandse tv'

De clubleiding van Manchester United is volgens The Sun niet blij met het interview dat Erik ten Hag gaf op de Nederlandse tv. De coach zou te veel privé-informatie naar buiten hebben gebracht, zoals zijn nieuwe contract.

De nieuwe United-eigenaar Sir Jim Ratcliffe was met een aantal specifieke dingen niet blij. Zo zei Ten Hag bij Studio Fussball van de NOS, dat de afgevaardigden van Manchester United hem bezochten tijdens zijn vakantie op Ibiza om hem te melden dat hij mocht blijven als coach. Daarnaast liet Ten Hag het volgens Ratcliffe te veel lijken alsof de coach en United al rond waren over het nieuwe contract, wat klaarblijkelijk nog niet zo is.

Interview

Ten Hag schoof op zondag 16 juni aan bij het populaire praatprogramma van de NOS en daar was hij bijzonder open over zijn huidige situatie bij Manchester United. Bijvoorbeeld over het feit dat de club met hem verder wil. "Ik heb wel een beetje vakantie kunnen vieren. Deze week stond United alleen ineens op de stoep. Dat ze graag met me verder gaan. In elke organisatie is het verstandig dat je evalueert en dat je daar je conclusies uit trekt." The Sun bevestigt dit nieuws over de intentie tot een contractverlenging ook.

Thomas Tuchel

Ten Hag was echter zodanig openhartig, dat hij zelfs te kennen gaf dat United ook met een andere coach sprak. De clubleiding zou om tafel hebben gezeten met Thomas Tuchel als mogelijke opvolger van de Nederlander, maar hier kwam niets uit. "Dat hebben ze inderdaad gezegd en dat is denk ik ook geen geheim. Iedereen heeft dat meegekregen dat ze met meerdere kandidaten gesproken hebben. In Nederland kan zoiets niet en dat mag ook niet eens."

Gevolgen

Vooralsnog lijken er voor Ten Hag nog geen gevolgen te zitten aan zijn openhartigheid bij Studio Fussball. De club wil de 54-jarige coach nog altijd een contractverlenging voor de komende drie jaar aanbieden. United zal komend jaar in ieder geval geen Europees voetbal spelen onder Ten Hag.