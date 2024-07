Verbazing over razende Portugese journaliste, die Cristiano Ronaldo kapotmaakt: 'Ze heeft een punt'

Cristiano Ronaldo ligt onder vuur. De Portugese superster staat dit EK nog altijd op nul goals en dat begint nu ook in zijn eigen land op te vallen. Een Portugese journaliste haalde in een televisieprogramma hard uit naar Ronaldo.

Vrijdagavond is de kwartfinale op het EK tussen Portugal en Frankrijk. De grote vraag is: blijft Ronaldo 'gewoon' staan? Zijn bijdrage aan dit Portugal is gering en er worden hardop vragen gesteld of bondscoach Roberto Martinez hem überhaupt moet opstellen tegen de Fransen.

'Twijfelt echt niemand aan hem?'

"Heeft er iemand twijfels over Cristiano Ronaldo?", vraagt een Portugese tijdens een praatprogramma zich hardop af. "Want hij speelt nu alleen maar om hij was en niet om hoe hij nu speelt. Maar twijfelt echt niemand aan hem? Want ik begrijp het niet. We zijn allemaal lovend omdat hij een fantastische carrière gehad heeft. Maar als iemand aanklopt, vraag je toch ook niet wie hij was, maar wie hij is?"

'Geen discussie over mogelijk'

Ze sluit haar betoog af met dat ze vindt dat Ronaldo momenteel niet goed genoeg is om in de basis te spelen bij Portugal. "Daar is geen discussie over mogelijk. Waarom blijven we om de hete brij hete draaien? Iedereen is het met me eens." Na het fragment te tonen was er discussie bij Studio Fußball, het Nederlandse praatprogramma rond het EK voetbal op NPO.

Voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink is het met het standpunt van de Portugese journaliste eens. "Ze heeft absoluut een punt ja", zegt Hiddink aan tafel. "Het is absoluut moeilijk, want Ronaldo mag dan 39 zijn, hij traint nog altijd hard en is topfit. Alleen je ziet dat de sleet erop zit. Durf je dan als technische staf een keer een beslissing te nemen?"

'Je moet verder'

Volgens Pierre van Hooijdonk hoeft Ronaldo niet op problemen te rekenen. "Op het moment dat bondscoach Roberto Martinez werd aangesteld had hij twee keuzes. Of hij kiest ervoor om met Ronaldo door te gaan, of je stopt ermee. Als je ermee doorgaat, moet je hem ook opstellen en laten spelen." Hiddink vindt dat de bondscoach een keuze moet maken. "Dan krijgt hij wel bakken met kritiek over zich heen, maar je moet verder."

