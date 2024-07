Dit is de commentator bij Nederland - Engeland in de halve finale van het EK

Het Nederlands elftal staat woensdagavond voor het eerst sinds 2004 in de halve finales van het EK voetbal. Oranje treft daarin Engeland en dus zit heel Nederland aan de buis gekluisterd. Zij zullen negentig minuten lang luisteren naar de commentator tijdens de halve finale.

De Oranjekoorts stijgt woensdag tot een hoogtepunt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Dortmund waar beide ploegen vanavond aftrappen. In de Duitse stad worden liefst 75.000 fans verwacht. Dat betekent dat er dus nog een heleboel mensen thuis in Nederland zullen kijken.

Live Nederland - Engeland | Fans vieren al vroeg feest in Dortmund, Oranje wil eerste EK-finale sinds 1988 halen Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Woensdagavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar wij houden je hier al uren van tevoren op de hoogte van alle ontwikkelingen in aanloop naar het duel.

Commentator Nederland - Engeland

Arman Avsaroglu is woensdagavond de commentator bij Nederland - Engeland. Hij maakte in de eerste wedstrijd van Oranje tegen Polen op dit EK zijn debuut als tv-commentator bij het Nederlands elftal. Dat Avsaroglu commentaar geeft bij de NOS, is dus een goed voorteken, want dankzij een doelpunt van Wout Weghorst in de slotfase pakte de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de drie punten.

Avsaroglu deed ook commentaar tijdens de kwartfinale, maar was niet op televisie te horen. Hij was samen met collega Jeroen Grueter op de radio te horen. Grueter is overigens al voor het toernooi aangewezen als tv-commentator voor de finale van het EK.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je live naar de halve finale tussen Nederland en Engeland Nederland en Engeland maken woensdagavond uit wie de laatste plek in de finale bemachtigd. Haalt Oranje voor het eerst sinds 1988 de finale op een EK of steken de Engelsen er een stokje voor? Lees hier op welke zender je live naar de wedstrijd tussen Nederland en Engeland op het EK kijkt.

Woedende Wout Weghorst

Dat Weghorst de winnende goal maakte bij het debuut van Avsaroglu als Oranje-commentator op een eindtoernooi was bijzonder, want de twee kregen het vorig jaar nog aan de stok met elkaar nadat het Nederlands elftal zich had geplaatst voor het EK. Weghorst vond de vragen na het gewonnen duel tegen Ierland (1-0) negatief en moest door de KNVB weggehaald worden.

Discussie rond Wout Weghorst laait op: dit krijgt spits te horen voor halve finale op EK voetbal De discussie laait al het hele EK op: moet Memphis Depay nog wel in de spits blijven staan of moet Wout Weghorst een kans krijgen? In verschillende wedstrijden heeft hij die kans ook al gekregen. De ene keer voor Memphis, de andere keer mét Memphis om hem heen. Toch zal Weghorst vermoedelijk niet starten tegen Engeland. Dit is waarom hij niet zal starten.

Opvolger van Frank Snoeks

Avsaroglu is al ruim tien jaar in dienst van de NOS, maar was eerder vooral als radiocommentator te horen. Hij is tegenwoordig steeds vaker ook op televisie te horen. Avsaroglu vult daar het gat op dat Frank Snoeks achterliet. Snoeks stopte twee jaar geleden als commentator bij het Nederlands elftal. Hij had dat 32 jaar lang gedaan.

Scheidsrechter bij Nederland - Engeland heeft discutabele reputatie: 'Hij is geen absolute topper' Felix Zwayer is vanaavond voor de tweede keer dit EK de scheidsrechter bij een wedstrijd van Nederland. De Duitser heeft na het duel tegen Roemenië (3-0 winst) ook de leiding over de halve finale tegen Engeland. Dat terwijl hij in zijn carrière met een aantal schandalen te maken kreeg. Ex-arbiter Mario van der Ende is positief over de Duitser, maar plaatst ook zijn kanttekeningen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.