VAR-beslissingen worden op nieuwe manier uitgelegd tijdens EK: 'We doen dit voor de volgende generaties'

UEFA gaat beslissingen door de VAR op grote schermen uitleggen tijdens het EK in Duitsland. Voetbalfans krijgen op die manier meer informatie over de tussenkomst van de videoscheidsrechter. "We doen dit voor de volgende generaties."

Roberto Rosetti, de baas van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, zei dat op schermen in de stadions in Duitsland "technische uitleg" zal worden gegeven over de beslissingen van de VAR, om zo het begrip van de supporters te verbeteren.

VAR blijft actief in Premier League: deze verbeteringen gaan ze doorvoeren Wolverhampton Wanderers heeft geen steun gevonden in hun voorstel om de videoscheidsrechter af te schaffen. Zes andere clubs zijn voor behoud van de VAR, maar er zijn wel afspraken gemaakt om het gebruik van de VAR te verbeteren.

Uitleg aan aanvoerders

Rosetti vertelde tijdens een briefing over de arbitrage in de Allianz Arena in München ook dat scheidsrechters in het veld uitleg kunnen geven aan de aanvoerders van de teams. Andere spelers die de beslissing in twijfel trekken of om uitleg vragen kunnen echter rekenen op een sanctie.

Die regel is ook toegepast in de drie finales van de Europese clubtoernooien, liet de UEFA weten. Hierbij werden twee gele kaarten in de finale van de Champions League uitgedeeld, twee in de Europa League en één in de Conference League.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

'Voor het imago van voetbal'

"We doen dit voor de volgende generaties", legde Rosetti uit. "Voor het voetbal, en het imago van het voetbal, voor de jonge spelers en de jonge scheidsrechters." Bij de ploegen waar de keeper de aanvoerder is, zoals Italië en Slovenië, wordt een veldspeler uitgekozen als aanspreekpunt.

EK voetbal

Het toernooi gaat vrijdag juni van start met een wedstrijd van gastland Duitsland tegen Schotland. Nederland komt zondag voor het eerst in actie tegen Polen. Daarna volgen voor Oranje in Groep D wedstrijden tegen Frankrijk en Oostenrijk.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.