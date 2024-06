Dit is waarom er geen middagwedstrijd op het EK is op dinsdag 18 juni

Je raakt er al snel aan gewend: drie wedstrijden per dag op het EK voetbal. Sinds afgelopen zaterdag was het elke dag feest voor de voetbalfan, met duels om 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Maar op dinsdag 18 juni valt er ineens een wedstrijd weg. Dit is waarom.

De eerste speelronde op het EK komt dinsdagavond ten einde met de twee wedstrijden in groep F. Onder meer outsider Portugal komt voor het eerst in actie, mét superster Cristiano Ronaldo. Maar eerst is om 18.00 uur de wedstrijd Turkije - Georgië. En geen duel om 15.00 uur.

Cristiano Ronaldo belaagd op training Portugal, beveiliging grijpt keihard in Cristiano Ronaldo is weer terug in Europa en dat willen de fans van Portugal maar wat graag vieren. Ze staan weer massaal achter Portugal dit EK en smachten naar een Ronaldo in topvorm. Vrijdag tijdens de training ging het echter mis.

Speelronde één

De reden daarvoor is eigenlijk heel simpel: speelronde één moet klaar zijn voordat speelronde twee (woensdag) begint. En er zijn nog maar twee wedstrijden over in speelronde één. Dit omdat er altijd extra aandacht is voor de openingswedstrijd van het EK.

TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Portugal - Tsjechië Het EK voetbal gaat op de vijfde dag verder met twee wedstrijden. Het is de beurt aan Portugal die het onder aanvoering van superster Cristiano Ronaldo opneemt tegen Tsjechië. Lees hier op welke zender je kijkt naar de duels van dinsdag 17 juni.

Openingsavond

Vrijdagavond 14 juni trapten Duitsland en Schotland het EK af met hun spectaculaire wedstrijd in München (5-1). Aangezien er 12 wedstrijden per speelronde in de groepsfase gespeeld worden, kom je dan al gauw in de spreekwoordelijke problemen met drie wedstrijden per dag.

'Geile Tor-Party': Uitzinnige Duitse media dromen al van EK-titel na droomstart tegen Schotten Duitsland versloeg vrijdagavond in het openingsduel Schotland met 5-1 en dus is de EK-koorts flink toegenomen bij onze oosterburen. In de media wordt al gedroomd van de eerste eindzege op een EK sinds 1996.

School en werk

Dat houdt een schema welgeteld drie dagen vol: zaterdag, zondag en maandag. Dan zit je aan tien van de twaalf duels en heb je er dus een dag tussen zitten dat er maar twee duels zijn. Vervolgens wordt er dan gekozen om de wedstrijd van 15.00 uur uit het programma te halen, omdat daar over het algemeen de minste mensen naar kijken vanwege school en werk.

Twee wedstrijden 18 juni

Dus blijven er op dinsdag 18 juni twee duels over, die om 18.00 uur en 21.00 uur beginnen.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.