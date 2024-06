Dit zei emotionele Kylian Mbappé tegen Robert Lewandowski na tik op gebroken neus

Kylian Mbappé en Robert Lewandowski speelden dinsdagavond tegen elkaar op het EK voetbal. Frankrijk en Polen hielden elkaar in evenwicht (1-1) en de treffers werden gemaakt door de topspitsen. Na afloop ging het echter ook veel over een ander moment in de wedstrijd.

Mbappé maakte tegen zijn rentree in de Franse ploeg, nadat hij in de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk een gebroken neus opliep. Daarom bleef hij tegen Oranje aan de kant. Met een masker op keerde de aanvaller terug in de basis. De Fransen konden opnieuw niet overtuigen en bleven steken op een gelijkspel tegen het Polen van Lewandowski. Hij miste juist het eerste duel tegen Nederland vanwege een blessure en keerde in de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk als invaller terug op het veld. Tegen Frankrijk startte hij wel.

De twee topspitsen kwamen tijdens het slot van de wedstrijd met elkaar in duel. Bij het wegdraaien zwaaide de Pool zijn arm naar achteren, waarmee hij het gezicht en de kwetsbare neus van Mbappé raakte. Die liet geen twijfel bestaan over zijn onvrede. "Fils de pute va", beet hij de spits van Barcelona toe, oftewel: "Jij hoerenzoon!"

Mbappe qui lâche un "fils de pute va" 😭 pic.twitter.com/ogchREqf7K — Gualtiero (@Gautier_2M) June 25, 2024

Koek en ei

De Fransman leek die woorden vooral uit emotie te roepen, want enkele minuten later was alles weer koek en ei. De goalgetters omhelsden elkaar hartelijk na het laatste fluitsignaal. De fans van Real Madrid en Barcelona hoeven dus geen ruzie te verwachten tijdens El Clasico komend seizoen.

Voor Polen was het EK-doek voorafgaand aan de wedstrijd al gevallen. De ploeg van bondscoach Michal Probierz kon op geen enkele manier derde worden in de poule en speelde dus enkel voor de eer, maar hield wel Frankrijk op een gelijkspel, waardoor Oostenrijk er met de koppositie vandoor ging. Frankrijk eindigde zodoende als tweede in poule B, waardoor het de runner-up uit poule E treft in de achtste finales. Wie dat wordt, ligt nog helemaal op. Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne maken woensdag om 18.00 uur de ranglijst op.

