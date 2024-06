Gemaskerde Kylian Mbappé meteen belangrijk op EK: superster scoort voor Frankrijk tegen Polen

Hij brak zijn neus in het eerste duel tegen Oostenrijk en ontbrak tegen Oranje, maar is nu weer helemaal terug. De gemaskerde Kylian Mbappé begon vanaf de aftrap in het laatste groepsduel van Frankrijk tegen het al uitgeschakelde Polen en liet met een goal meteen zijn benen spreken.

De captain kwam het veld nog op zonder masker voor de volksliederen, maar toen er werd afgetrapt had de superster zijn zwarte masker toch op. Daarmee keert de aanvaller acht dagen na zijn neusblessure weer terug op dit Europees kampioenschap. In de tweede helft was hij goud waard voor de Fransen, door vanaf de stip de 1-0 binnen te schieten. Bij het juichen deed hij zijn masker vol ontlading af.

Frankrijk nam tegen Nederland nog geen risico met Mbappé. Zelfs met een masker werd het risico voor de Fransen te groot. Maar tegen Polen staat hij weer bij de eerste elf, nadat hij daags na het duel tegen Oranje in een oefenwedstrijd al twee keer wist te scoren.

Kylian Mbappé met zijn befaamde masker © Getty Images

Domper in slotfase

In de slotfase kreeg Frankrijk een enorme domper te verwerken. Robert Lewandowski schoot Polen op 1-1, waardoor Frankrijk niet de groepswinnaar werd in de groep. De Fransen eindigen als tweede. Voor Nederland, maar achter het verrassende Oostenrijk.

Een dag voor de wedstrijd tegen Oranje trainde Mbappé met een masker in de kleuren van de Franse vlag. Na die training hoorde hij dat zulke maskers niet zijn toegestaan tijdens officiële wedstrijden. Gezichtsmaskers moeten namelijk zwart zijn. Met dit masker kan de nieuwe speler van Real Madrid wel gewoon voetballen.

