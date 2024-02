Donny van de Beek krijgt enorme tik: Frankfurt schrijft middenvelder niet in voor Europa

Donny van de Beek heeft een forse tegenvaller moeten slikken in zijn huurperiode bij Eintracht Frankfurt. De Nederlandse middenvelder is door zijn Duitse ploeg niet ingeschreven voor de Conference League. Twee andere aanwinsten van Frankfurt zijn wel ingeschreven.

Eintracht Frankfurt neemt het op 15 februari in een uitwedstrijd op tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Conference League. Op 22 februari speelt de ploeg de return. Frankfurt heeft Van de Beek daarbij blijkbaar niet nodig. Winteraanwinsten Sasa Kalajdzic en Hugo Ekitike werden boven Van de Beek verkozen. Ook voormalig PSV-speler Philipp Max is één van de drie nieuwe spelers die Frankfurt heeft ingeschreven.

Nieuwe inschrijvingen

Halverwege het seizoen mogen clubs Europees slechts drie wijzigingen doorvoeren ten opzichte van de selectie die in de eerste seizoenshelft stond ingeschreven voor Europese duels. De Nederlander kende een voortvarende start bij Frankfurt. In zijn eerste drie wedstrijden begon hij in de basis, maar tegen Mainz werd hij al na een helft gewisseld. Afgelopen weekend bleef Van de Beek tegen Köln de hele wedstrijd op de bank.

Transfer

Eintracht Frankfurt maakte op nieuwjaarsdag de huurdeal van Van de Beek vanuit Manchester United bekend. De middenvelder kwam eerder uit voor Ajax, Everton en Manchester United. Met zijn transfer naar Duitsland hoopt Van de Beek weer in aanmerking te komen voor Oranje, dat komende zomer het EK in hetzelfde land speelt.