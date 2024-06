Duitse analisten snappen niks van Schotse tactiek, spits Nicklas Füllkrug zocht na goal speciaal iemand

Duitsland vierde vrijdagavond een voetbalfeest. In het openingsduel van het EK werd Schotland met liefst 5-1 aan de kant geveegd. Na afloop waren er blije reacties bij de spelers, maar heerste er ook onbegrip.

Hoewel Toni Kroos niet scoorde in de galavoorstelling, was hij wel de dirigent van Duitsland op het middenveld. De Duitse analisten bij de zender ZDF snapten niks van de tactiek van de Schotten om de middenvelder helemaal vrij te laten. "Het was echt helemaal leeg om Kroos heen", sputterde Per Mertesacker bij de Duitse tv.

'Ik kan er met mijn hoofd niet bij'

De oud-international zag Kroos het spel uitzetten. Hem werd geen strobreed in de weg gelegd. Mede door zijn inbreng werd het 5-1. "Ik kan hier met mijn hoofd niet bij. Dat je zo'n speler zo vrij laat. In de eerste helft kon Toni alles doen wat hij wilde", analyseerde Mertesacker.

'We wilden de fans wat laten zien'

Tijdens de uitzending na de wedstrijd kwamen spits Niclas Füllkrug en aanvoerder Ilkay Gündogan snel aan het woord. Zij spraken vooral vol trots dat ze zo'n show neer hebben gezet voor de eigen fans. "We voelden de fantastische sfeer vanaf het eerste moment. We wisten al vroeg dat we de fans wat wilden laten zien", zei Gündogan.

'Instinctief'

Füllkrug scoorde een heerlijke goal in de tweede helft. De invaller nam de bal op randje zestien goed mee en schoot blind raak. In de kruising. "Ik nam de bal instinctief. Zonder na te denken. De bal zat er heerlijk in." Na zijn goal zocht Füllkrug duidelijk naar iemand op de tribune. Hij vertelde bij de Duitse tv naar wie hij op zoek was.

Dochtertje

"Mijn dochtertje. Het was fantastisch om voor mijn familie te scoren in zo'n grote wedstrijd. Mijn dochtertje is nu op een leeftijd dat ze het voetbal een beetje meekrijgt en snapt." Na de wedstrijd liep hij nog een keer naar de plek waar hij dacht dat zijn gezin had en vond haar nu wel. Hij nam haar op de schouders en paradeerde rond het stadion in München. "Een geweldig moment voor ons", sprak Füllkrug.