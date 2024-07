Duitse voetbal neemt regel van EK over: 'Het is heel gemakkelijk te realiseren'

De Spaanse selectie is maandag in Madrid gehuldigd voor het winnen van het EK. Spanje was zondag in de finale met 2-1 te sterk voor Engeland en pakte daarmee de vierde titel uit de geschiedenis. In Madrid stonden tienduizenden fans de spelers op te wachten en zij zagen dat aanvoerder Álvaro Morata de hoofdrol (en microfoon) greep.