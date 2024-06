EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Engeland zónder Harry Maguire en Jack Grealish

In Engeland weten ze wie Gareth Southgate thuis laat voor het EK. Opvallende afwezigen zijn Harry Maguire en Jack Grealish. Maguire is niet fit genoeg, hij is geblesseerd aan zijn kuit. Southgate heeft enkele opvallende, jonge namen opgeroepen. Ajacied Jordan Henderson zat al niet bij de voorselectie.

Henderson werd nog wel opgeroepen voor de vriendschappelijke interlands in maart, maar de Ajacied zag zijn naam nergens terug op de lijst van de voorselectie. Maguire en Grealish vielen samen met oud-PSV'er Jarrad Branthwaite en Jarral Quansah af. Eerder al werden James Maddison, Curtis Jones en keeper James Trafford naar huis gestuurd.

Bittere pil voor Harry Maguire

Met name bij Harry Maguire hakte het nieuws er flink in. "Ik ben er kapot van dat ik niet ben geselecteerd om deze zomer voor Engeland te spelen op het EK", schreef hij op X. "Ondanks mijn inspanningen ben ik er niet in geslaagd een blessure aan mijn kuit te overwinnen", ging hij verder. Maguire kijkt nu als fan. "Als ik het team als speler niet kan helpen, zal ik hen als fan steunen – samen met de rest van het land. Ga het winnen, boys."

Groep C

Engeland zit op het EK in Duitsland in Groep C, samen met Slovenië, Denemarken en Servië. Het Europees kampioenschap begint voor The Three Lions met een wedstrijd tegen het Servië van oud-Ajacied Dusan Tadic.

Definitieve selectie Engeland voor EK 2024

Keepers

Dean Henderson (Crystal Palace, ENG)

Jordan Pickford (Everton, ENG)

Aaron Ramsdale (Arsenal, ENG)



Verdedigers

Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion, ENG)

Joe Gomez (Liverpool, ENG)

Marc Guéhi (Crystal Palace, ENG)

Ezri Konsa (Aston Villa, ENG)

Luke Shaw (Manchester United, ENG)

John Stones (Manchester City, ENG)

Kieran Trippier (Newcastle United, ENG)

Kyle Walker (Manchester United, ENG)



Middenvelders

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, ENG)

Conor Gallagher (Chelsea, ENG)

Kobbie Mainoo (Manchester United, ENG)

Declan Rice (Arsenal, ENG)

Adam Wharton (Crystal Palace, ENG)



Aanvallers

Jude Bellingham (Real Madrid, SPA)

Jarrod Bowen (West Ham United, ENG)

Eberechi Eze (Crystal Palace, ENG)

Phil Foden (Manchester United, ENG)

Anthony Gordon (Newcastle United, ENG)

Harry Kane (Bayern München, DUI)

Cole Palmer (Chelsea, ENG)

Bukayo Saka (Arsenal, ENG)

Ivan Toney (Brentford, ENG)

Ollie Watkins (Aston Villa, ENG)

