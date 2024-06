EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Slovenië met oude bekende Josip Ilicic

Sloveense bondscoach Matjaz Kek heeft dertig spelers opgenomen in de selectie voor het EK. Opvallend is de terugkeer van Josip Ilicic. Hij deed in 2022 een stap terug vanwege mentale problemen, maar in Duitsland is hij dus weer van de partij. Daar speelt Slovenië tegen Engeland, Denemarken en Servië.

Ilicic was een lust voor het oog voor voetballiefhebbers tussen 2017 en 2022, toen hij smaakmaker was van Atalanta. Hij kampte echter met mentale problemen, wat aanleiding was om zijn contract in onderling overleg met de club te ontbinden. Hij tekende een contract bij zijn vroegere club Maribor. Daar is hij een belangrijke speler, waardoor hij nu na tweeënhalf jaar terugkeert in de nationale selectie. Tussen 2010 en 2021 speelde Ilicic 79 interlands, waarin hij 16 keer scoorde.

Oblak en Sesko

Andere grote namen in de selectie van Slovenië zijn Jan Oblak en Benjamin Sesko. Oblak is al jaren de vaste man onder de lat bij de Slovenen en ook nu zal de keeper van Atlético Madrid ongetwijfeld het doel gaan verdedigen. Sesko maakte afgelopen zomer de overstap van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig en heeft gedurende het seizoen een basisplaats veroverd. Hij scoorde 14 keer in de Bundesliga, wat neerkomt op een treffer per 110 minuten.

Afvallers

Kek had dertig spelers opgenomen in de voorselectie, wat betekent dat er nog vier spelers moesten afvallen. De afvallers verdeelde de bondscoach netjes over de vier linies. Matevz Vidovsek, Zan Zalatel, Miha Zajc en Luka Zahovic kunnen een illusie armer op vakantie. De 26 spelers die over zijn gebleven nemen het op tegen Denemarken, Servië en Engeland.

Definitieve selectie Slovenië voor EK 2024

Keepers

1. Jan Oblak (Atlético Madrid, SPA)

12. Vid Belec (APOEL Nicosia, CYP)

16. Igor Vekic (Vejle, DEN)



Verdedigers

2. Zan Karnicnik (Celje, SLV)

3. Jure Balkovec (Alanyaspor, TUR)

4. Miha Blazic (Lech Poznan, POL)

6. Jaka Bijol (Udinese, ITA)

13. Erik Janza (Górnik Zabrze, POL)

20. Petar Stojanovic (Sampdoria, ITA)

21. Vanja Drkusic (Sochi, RUS)

23. David Brekalo (Orlando City, VS)



Middenvelders

5. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz, OOS)

7. Benjamin Verbic (Panathinaikos, GRI)

8. Sandi Lovric (Udinese, ITA)

10. Timi Max Elsnik (Olimpija Ljubljana, SLV)

14. Jasmin Kurtic (Südtirol, ITA)

15. Tomi Horvat (Sturm Graz, OOS)

22. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos, GRI)

24. Nino Zugelj (Bodø/Glimt, NOO)

25. Adrian Zeljkoic (Spartak Trnava, SLW)



Aanvallers

9. Andraz Sporar (Panathinaikos, GRI)

11. Benjamin Sesko (RB Leipzig)

17. Jan Mlakar (Pisa, ITA)

18. Zan Vipotnik (Girondins de Bordeaux, FRA)

19. Zan Celar (Lugano, ZWI)

26. Josip Ilicic (NK Maribor, SLV)

