Jarige Sylvie Meis in de schijnwerpers, Duitse tv heeft update over haar liefdesleven

Sylvie Meis vierde zondag haar 47ste verjaardag en dat werd vooral in Duitsland groots opgepakt. De ex-vrouw van voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart stond flink in de schijnwerpers. Een journaliste van het Duitse roddelblad Bild kwam er zelfs 'bij ons' over vertellen bij Shownieuws.

Meis is groot in Duitsland, vooral dankzij haar rol als jurylid in Das Supertalent. Daar begon ze al in 2008 mee en tot de dag van vandaag doet ze dat nog steeds. Het model woont zelfs in Hamburg en wordt dan ook regelmatig gespot met beroemdheden uit binnen- en buitenland. Haar liefdesleven zorgt in Duitsland altijd voor rumoer, maar zelf houdt ze dat aardig goed geheim. Toch lichtte ze rond haar verjaardag weer een tipje van de sluier op.

'Ze zei dat ze heel erg gelukkig is'

Inka Klee, die werkt voor RTL en Bild, gaf in Shownieuws een update over het liefdesleven van Meis. "De laatste keer dat we daar iets over hoorden, was dat ze met Patrick Gruhn vorig jaar oktober. Toen feestten ze op Mallorca op het strand. Sindsdien was het erg rustig, maar laatst was ze op TV Total toen de presentator er weer naar vroeg. Ze zei toen alleen maar dat ze heel erg gelukkig is."

'Ze viert het leven'

De Duitse roddelbladen zagen Meis haar 47ste verjaardag vieren aan de andere kant van de wereld, in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar was ze met vrienden. Haar zoon Damián van der Vaart, die ze tijdens haar huwelijk met Oranje-international Rafael kreeg, feliciteerde haar via Instagram. In Tokio had Meis een fancy diner. "Ze zag er weer supersjiek uit in een glittergroene jurk", zag journaliste Klee. "Ze viert het leven en zichzelf."

Sylvie Meis

Meis was tussen 2003 en 2013 samen met voormalig topvoetballer Van der Vaart (onder andere Ajax, Real Madrid en HSV). Ze kregen in 2006 hun enige kind, zoon Damián. Hij voetbalt inmiddels in de jeugd van Ajax en heeft er een halfzusje bij. Na de relatie met Meis kreeg Van der Vaart namelijk een relatie met tophandbalster Estavana Polman. Zij woont en speelt in Roemenië en samen kregen ze dochter Jesslynn. Meis kreeg na Damián geen kinderen meer en had meerdere (onsuccesvolle) relaties.