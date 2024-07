Virgil van Dijk is 'trots' op zijn ploeg na bereiken halve finale: 'Dat zou wel heel slecht zijn'

Virgil van Dijk was na het bereiken van de halve finale op het EK ontzettend trots op zijn ploeg. Dat wist Nederland voor elkaar te boksen door met 2-1 te winnen van Turkije. De aanvoerder van Oranje vierde na afloop volop feest met de meegereisde Oranje-fans.

Van Dijk erkent dat Nederland diep moest gaan om de voorsprong over de streep te trekken tegen Turkije. "We moesten heel diep gaan. Je weet dat ze op een gegeven moment alle ballen erin gaan pompen, maar dat hebben we goed overleefd. Ik ben heel erg trots. We staan in de halve finale", zei Van Dijk tegenover de NOS.

Slordige fase

Nederland schoot uit de startblokken, maar kende daarna een mindere fase. De ploeg was erg slordig en zag Turkije op voorsprong komen via Samet Akaydın. "We werden uit het niets heel erg slordig, waardoor zij uit de counter gevaarlijk konden worden", zei Van Dijk.

De 69-voudig international zag dat Nederland ook in de tweede helft erg goed begon. Ditmaal benutte de ploeg van Ronald Koeman hun kansen wel en bogen ze de 0-1 achterstand om naar een 2-1 voorsprong. Die werd uiteindelijk over de streep getrokken. "Dat hebben we heel goed gedaan, maar we moesten wel diep gaan."

Samengeknepen billen

Op het laatst was het vrouwen en kinderen eerst voor Oranje. Van Dijk geeft aan dat hij geen rekening hield met een gelijkmaker van de Turken. "Dat zou wel heel erg slecht zijn, als we hier met samengeknepen billen zouden gaan staan. We hebben het goed volgehouden en zijn weer een stapje dichterbij."

Op naar Engeland

Komende woensdag staat om 21.00 uur de halve finale tegen Engeland op het programma. Van Dijk heeft heel veel zin in de topper tegen de Engelsen. "We zijn weer een stapje dichterbij", doelde Van Dijk op de doelstelling van het bereiken van de EK-finale.

