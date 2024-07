Engelsen laten kleedkamer verwilderd achter na winst op Zwitserland

Engeland staat woensdagavond in de halve finale van het EK tegenover Oranje. Afgelopen zaterdag rekende de ploeg van bondscoach Gareth Southgate na penalty's af met Zwitserland en dat moest natuurlijk gevierd worden. Dat gebeurde met flessen wijn en pizza, die niet werden opgeruimd.

Dat schrijft The Sun, die foto's in handen heeft van het kleedlokaal. Daar lagen lege flessen Pouilly-Fumé, pizzadozen en Bitburger bier. Een heel duur feestje is het dus niet geworden, aangezien de wijn zo'n 20 euro kost en afhaalpizza's vaak ook niet duur zijn. Maar daar zullen de Engelsen maling aan hebben gehad, zij zijn door. Het is voor Nederland te hopen dat Engeland het na de halve finale niet nog een keer kan vieren.

Door naar halve finales

Engeland had het lastig tegen Zwitserland, dus de vreugde zal des te groter zijn geweest dat ze het redde. The Three Lions kwamen achter door een goal van Breel Embolo een kwartier voor tijd, maar vijf minuten later scoorde Bukayo Saka de gelijkmaker. Er kwam dus een verlenging, waarin niet werd gescoord. De penaltyserie werd overtuigend gewonnen door de Engelsen, alle strafschoppen werden feilloos benut. Keeper Jordan Pickford pakte er eentje van Manuel Akanji.

Woensdagavond spelen de Engelsen om 21:00 uur tegen Nederland in de halve finale. Mis niets van die wedstrijd via ons live-artikel.

Zingen met Ed Sheeran

Ook kwam zanger Ed Sheeran op bezoek in het hotel na de overwinning tegen Slowakije in de achtste finale . Normaal gesproken is de zanger voor het net naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town, maar op het EK juicht hij natuurlijk voor Engeland. "Het was geweldig dat de spelers voor de laatste wedstrijd (Zwitserland, red.) nog een paar biertjes met elkaar dronken. Op zie manier kunnen ze een band opbouwen", sprak Southgate destijds.

