FC Utrecht contracteert spits van Jong Oranje als vervanger van Sam Lammers

FC Utrecht is de nieuwe club van Jong Oranje-spits Noah Ohio. De 21-jarige aanvalsleider moet Sam Lammers doen vergeten in de Domstad en hij heeft een contract getekend voor de komende drie seizoenen.

Ohio komt officieel over van Standard Luik, waar hij in die periode 45 wedstrijden speelde en vijf keer scoorde. De spits werd in Almere geboren, maar hij verbleef ook lange tijd van zijn jeugd in Engeland. Hij speelde ook jeugdinterlands voor de Engelsen, maar uiteindelijk koos hij toch voor Nederland. Ohio speelde in de opleiding van grote clubs als Manchester United, Manchester City en RB Leipzig.

📢 𝒩𝑜𝒶𝒽 𝒪𝒽𝒾𝑜 = 𝐔𝐔𝐔𝐔𝐔! ❤️🤍



🤝 De 21-jarige spits komt over van Standard Luik en heeft een contract voor drie seizoenen getekend. — FC Utrecht (@fcutrecht) July 8, 2024

'Eindelijk is het rond'

Ohio is dolgelukkig dat hij weer terug is in Nederland. "In de winterstop was het al heel dichtbij. FC Utrecht is een club waar de fans van houden, het is een mooie club. Als team moeten we een goed seizoen leveren wat de fans ook verdienen. Als we dat doen ga je als individu ook beter presteren. Ik wil het team daarin helpen en werk hard, uiteindelijk gaat het om goals."

Hull City

Afgelopen half jaar speelde Ohio in het Championship namens Hull City. Standard Luik verhuurde de spits aan de Engelse ploeg. In acht duels maakte hij daar drie goals.

Nederland - Engeland

Aanstaande woensdag zal ook nog een spannende dag worden voor Ohio. Dan speelt Nederland tegen Engeland in de halve finale van het EK. Ohio bracht dus een deel van zijn jeugd door in Engeland, maar hij heeft ook een goede vriend in de Engelse selectie: Jude Bellingham. De twee hebben een goede band en spreken elkaar heel veel, dus zal Ohio stiekem voor twee landen juichen.