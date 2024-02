Feyenoord in matig duel maar net te sterk voor AZ, Justin Bijlow zorgt voor flinke domper

Feyenoord heeft met hakken over de sloot gewonnen in Alkmaar. De nummer twee van de competitie scoorde al vroeg de 0-1 en bepaalde daarmee de eindstand. De drie belangrijke punten zijn daarmee binnen voor Feyenoord, maar de blessure van Justin Bijlow zal als het grootste verlies van de dag voelen.

Feyenoord wist dat het een belangrijke wedstrijd in ging, nadat concurrent voor de tweede plek, FC Twente, zaterdagavond had gewonnen van RKC Waalwijk. Het verschil met de Tukkers was voor de start van de wedstrijd nog maar twee punten. Een sterke start was dus wel gewenst bij Feyenoord. Dat bleek ook op het veld; de Rotterdammers zetten gelijk hoog druk op AZ en speelde veelvuldig op de helft van de thuisploeg.

Vroege goal

Deze druk zette zoden aan de dijk voor Feyenoord, in de zesde minuut was het al raak. Feyenoord kreeg een vrije trap op pakweg twintig meter voor de goal na een overtreding van Jayden Addai op de dreigende Igor Paixão. Een vrijetrapsvariant resulteerde in een afstandsschot van Jurriën Timber dat op de paal belandde. De rebound was voor Wieffer die de bal van dichtbij kon binnen schieten. Feyenoord zat al vroeg in de wedstrijd op rozen.

Mats Wieffer rondt rebound koelbloedig af: 0-1!#azfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2024

Het vroege druk zetten kon trainer Arne Slot wel bekoren, hij bleef dan ook veel op de bank zitten. Martens daarentegen stond steeds zijn ploeg aanwijzingen toe te schreeuwen om het Feyenoord moeilijker te maken. Maar na de goal was Feyenoord geen schim meer van wat het was in de openingsfase. Het werd slordig aan de bal en leverde meermaals de bal in bij AZ.

Regen van kansen

De ruimte achter de verdediging werd goed benut door de thuisploeg. Vangelis Pavlidis kwam gevaarlijk in positie maar schoot de bal voorlangs, terwijl Ruben van Bommel de bal voor het inlopen had bij de tweede paal. Niet veel later gaf Van Bommel een heerlijke voorzet op De Wit die knap controleerde, maar Bijlow pareerde de inzet.

Blessure Bijlow

In de 31e minuut sloeg het noodlot toe voor Feyenoord. Justin Bijlow ging uit het niets naar de grond en vroeg huilend een wissel aan. Onder applaus van zowel de Feyenoord- als AZ-supporters ging de Feyenoord-doelman van het veld. Timon Wellenreuther was zijn vervanger. Het overschaduwde de eerste helft van deze wedstrijd.

Drama voor Justin Bijlow: Feyenoord-doelman verlaat het veld in tranen 😢#azfey — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2024

Feyenoord had het niet makkelijk in de laatste fase van de eerste helft en dat bleef zo na de rust. Slot zat allang niet meer rustig op zijn stoeltje en riep meermaals Zerrouki bij zich voor extra aanwijzingen. Het was niet dat AZ per se heel goed speelde, Feyenoord leverde de bal wel erg vaak in. Het probleem voor de thuisploeg was dat zij nogal slordig met de kansen omgingen, waardoor Wellenreuther alsnog weinig in actie hoefde te komen.

Slot grijpt in

Slot zag dat het niet goed ging met Feyenoord en besloot in de 66e minuut in te grijpen met een dubbele wissel. Igor Paixão en Clavin Stengs gingen eraf, Minteh en Bart Nieuwkoop kwamen erin. De Feyenoord-trainer was overduidelijk niet tevreden met het spel van zijn ploeg en leek met deze wissel alles op alles te zetten de voorsprong te behouden. De aanval van Feyenoord werd nauwelijks meer bediend, Giménez loste nog geen schot op doel en speelde een zeer ongelukkige wedstrijd. Hij werd even later ook gewisseld door Slot en oogde gefrustreerd.

Een echt slotoffensief van AZ bleef uit, Feyenoord stond na de komst van Nieuwkoop zeer compact en met vijf achterin. AZ kon daar niet doorheen komen en moest nog oppassen dat Feyenoord er niet uit kwam via de counter met een snelle Hartman en Minteh. Een vrije trap van Bazoer en een schermutseling in de zestien van Feyenoord waren nog de grootste wapenfeiten van de slotfase, maar Feyenoord kwam niet echt meer in de problemen. Daarmee verstevigen de Feyenoorders de tweede plaats in de competitie, maar maakt het zich vooral zorgen om Bijlow. De doelman lijkt (weer) een blessure te hebben opgepikt , daar waar hij net weer hersteld was.