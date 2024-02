Flink wat goed nieuws voor PSV en trainer Peter Bosz, maar lang niet iedereen is fit

Met Cambuur en FC Groningen staan er twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De loting voor de laatste vier is nog niet gedaan, maar de kans is dus aanwezig dat dit jaar een eerstedivisieploeg in de bekerfinale staat. Dat zou niet voor het eerst zijn, want acht clubs wisten dit ooit te presteren. De laatste keer was wel al heel lang geleden.