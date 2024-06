Clément Turpin fluit openingswedstrijd EK in München, waar hij eerder omstreden was

Clément Turpin is de scheidsrechter bij de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland, die wordt gespeeld in München. De Fransman maakte zich vorig jaar niet populair toen hij de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Manchester City floot.

Turpin is een grote naam in het Europese scheidsrechterkorps en kwam sinds zijn EK-debuut in 2016 op alle grote landentoernooien in actie. Hij floot tijdens het EK 2016 in Frankrijk al een groepsduel van Duitsland, dat toen met 0-1 van Noord-Ierland won. Tijdens het WK in Qatar hanteerde Turpin in drie wedstrijden de fluit, waaronder een achtste finale.

Discutabele beslissingen

De openingswedstrijd van het EK wordt vrijdagavond om 21:00 uur afgewerkt in München. Daar zullen veel voetbalfans de scheidsrechter wel herkennen, want Turpin floot in april 2023 de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Manchester City. Daar bleef de leidsman niet onbesproken. Hij gaf eerst een discutabele strafschop toen Bayern-verdediger Dayot Upamecano de bal ongelukkig tegen de hand kreeg. Erling Haaland pakte dat cadeautje niet uit en joeg de bal over de goal. In de tweede helft kregen de Duitsers juist een penalty na een ongelukkige handsbal.

Upamecano werd ook nog van het veld gestuurd, maar zijn rode kaart werd ingetrokken nadat bleek dat Haaland, die hij neerhaalde, buitenspel stond. Dat gold niet voor de rode prent die Thomas Tuchel later kreeg voor commentaar op de leiding. Ook na de wedstrijd uitte hij zijn ongenoegen over Turpin. "Ik zou hem het allerslechtste cijfer geven. Van zijn eerste tot laatste actie heeft hij werkelijk niets goed gezien. Zelfs de penalty die wij kregen, was niets", briesde Tuchel toen.

Nederlandse clubs

Turpin floot ook de nodige wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord in Europese toernooien. In 2015 verliep dat niet bepaald soepel toen de Rotterdammers het opnamen tegen AS Roma. Het spel werd in de eerste helft stilgelegd toen er een opblaasbare banaan op het veld werd gegooid. In de tweede helft werd de wedstrijd opnieuw onderbroken toen er veel voorwerpen op het veld werden gegooid na de rode kaart voor invaller Mitchell te Vrede. Minuten later kreeg reservekeeper Erwin Mulder dezelfde straf. Volgens de arbiter had hij een onacceptabel gebaar gemaakt na een doelpunt van Feyenoord.

In 2018 gaf hij Thomas Müller nog een rode kaart, toen de Duitser een hoog been op de borst van toenmalig Ajacied Nicolas Tagliafico plantte. Dat die rode kaart terecht was, was wél een breedgedragen mening. Müller werd daar destijds ook twee wedstrijden voor geschorst. Dat gold ook voor Maximilian Wöber, die eveneens rood zag. Het jaar erop werd ook Gabriel Paulista naar de kant gestuurd door Turpin, toen hij in 2019 met Valencia tegen Ajax speelde.

