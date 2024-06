Grote paniek bij oefenduel FC Twente: enorme stellage valt op fans, meerdere gewonden

Een enorm schrikmoment bij FC Twente. Voorafgaand aan het oefenduel met STEVO, het eerste potje van dit seizoen, ging het mis tijdens een sfeeractie. Een stellage viel naar beneden toen een spandoek met behulp van een hijskraan omhoog werd getild. Volgens FC Twente zijn er meerdere gewonden gevallen. De wedstrijd is afgelast.

Het incident gebeurde toen de spelers het veld op liepen. Aan de kant van het spandoek stonden honderden supporters. Hulpdiensten rukten massaal uit, kort na het ongeluk stonden er vijf ambulances op het veld. FC Twente laat in een korte verklaring weten dat er gewonden zijn gevallen, maar dat iedereen bij kennis is en medische hulp heeft gekregen. Het gaat om acht gewonden. Ook na die verklaring bleven er nog veel ambulances op en aan rijden.

Beelden vanuit het vak waar het megaspandoek, dat bij Stevo-FC Twente is losgekomen van de kraan, op is terechtgekomen. Schrik en paniek bij de supporters. pic.twitter.com/mdi1Vn53VT — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 22, 2024

De paniek was ook groot bij spelers van FC Twente, die meteen naar de plek van het ongeluk renden. De oefenwedstrijd in Geesteren stond dus op het punt van beginnen, maar na overleg met de lokale driehoek is besloten dat er niet meer gevoetbald gaat worden.

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd STEVO – FC Twente vond zaterdag een ongeluk plaats tijdens een sfeeractie. Bij opkomst van beide teams viel het spandoek met de stellage over supporters die achter een van de doelen… — FC Twente (@fctwente) June 22, 2024

FC Twente en Champions League

FC Twente is als eerste Eredivisieploeg begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. De Tukkers komen ook al vroeg in het seizoen in actie. Zij spelen begin augustus namelijk al in de derde voorronde van de Champions League. Mocht FC Twente de voorrondes van de Champions League niet overleven, dan gaan de Tukkers in ieder geval in de koker voor de loting van de Europa League.