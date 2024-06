FC Twente begint als eerste aan nieuw Eredivisie-seizoen: 'Daarom staan we hier nu alweer'

FC Twente is na vier weken vakantie alweer begonnen aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. De mannen van Joseph Oosting maken zich op voor de voorrondes van de Champions League en willen stunten door de groepsfase te halen. Voor Mitchell van Bergen en Younes Taha kon het seizoen niet vroeg genoeg beginnen.

"Het was een lekkere vakantie, maar ik heb de jongens wel gemist hoor. Ik verlangde er wel weer naar om lekker met de jongens op het veld te staan in de vakantie", stak Taha in gesprek met Sportnieuws.nl van wal. "En nu op naar de Champions League. Dat is toch wel een jongensdroom die uitkomt. Heerlijk om hier nu weer te staan."

Taha weet dat het geen lange vakantie was, maar vindt het vooral een eer om in de Champions League uit te mogen komen. "Het is toch alleen maar mooi dat we hiervoor mogen spelen? Hier dromen we allemaal van als kleine jongens. Daar kijken we allemaal heel erg naar uit en daarom staan we hier nu ook alweer."

Hopen op prachtig affiche

Ook Taha’s concurrent Mitchell van Bergen was van de partij op de eerste training. Hij kan ook niet wachten tot de Champions League-potjes. FC Twente moet in de eerste voorronde zien af te rekenen met Rangers, Lille, Slavia Praag of Red Bull Salzburg. "Daar kun je normaal alleen maar van dromen. Het worden sowieso mooie wedstrijden tegen grote clubs", zegt Van Bergen, die afgelopen winter overkwam van het Franse Stade Reims.

Van Bergen in duel met nieuwkomer Bas Kuipers op de eerste training van FC Twente. ©Pro Shots.

Van Bergen speelde door zijn verleden bij Stade Reims zelf al tegen Lille, maar zou het mooi vinden om daar terug te keren of te loten tegen Rangers. "Ik hou van voetbalsfeer, dus dan gaat mijn voorkeur naar Rangers of Lille. De beleving daar is echt prachtig. Het wordt hoe dan ook genieten in de Champions League."

Europa League achter de hand

Mocht FC Twente de voorrondes van de Champions League niet overleven, dan gaan de Tukkers in ieder geval in de koker voor de loting van de Europa League. "Je denkt er natuurlijk niet meteen aan, maar het is achteraf wel lekker om alsnog de Europa League te hebben. Maar ik ga er niet vanuit dat we zomaar uit vliegen, hoor", sloot Van Bergen af.