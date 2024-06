Het volkslied van Frankrijk: ontstaan tijdens bloederige revolutie, kippenvel na aanslagen in Parijs

Frankrijk is vrijdagavond de tegenstander van het Nederlands elftal tijdens de tweede groepswedstrijd in poule D. Voor de aftrap klinken natuurlijk de volksliederen. Bij de Fransen is dat het erg bijzondere La Marseillaise, dat veel zegt over de Franse geschiedenis en zelfs een plekje heeft verkregen in de wereldwijde popmuziek.

Fans van de The Beatles zullen tijdens het EK net wat beter opletten tijdens het Franse volkslied. De eerste tonen van La Marseillaise zijn namelijk dezelfde als die van het wereldberoemde nummer All You Need Is Love van de legendarische Engelse band. Het is slechts een van de vele dingen die het volkslied bijzonder maakt.

Volkslied verboden

Voor het ontstaan van het volkslied moeten we terug naar 1792, het jaar van de Franse Revolutie. Oorspronkelijk had het lied een andere titel, maar later zou het de naam danken aan de troepen uit Marseille die de huidige hoofdstad Parijs binnenliepen. Drie jaar later werd La Marseillaise gekozen als officieel volkslied van de Franse Republiek, maar dat was niet voor lang.

Ene Napoleon Bonaparte deed het lied een aantal jaar later weer in de ban. Het duurde tientallen jaren tot de Fransen hun oude volkslied uiteindelijk terugkregen. In 1878 koos de republiek weer voor La Marseillaise. Het volkslied kreeg in 2015 nog een extra bijzondere laag na de aanslagen in Parijs. Een paar dagen later speelden Engeland en Frankrijk een oefenduel tegen elkaar en daar zongen de Engelse fans als indrukwekkende steunbetuiging massaal het Franse volkslied mee.

De tekst van het Franse volkslied

Het volkslied werd dus geschreven tijdens de Franse Revolutie en dat merk je ook aan de revolutionaire oorlogstaal die eigenlijk in elke zin wel te ontdekken is. Zo wordt er gezongen over bloedigere vaandels en vreselijke soldaten die de kelen van je geliefden komen doorsnijden.

Allons enfants de la Patrie Komt, kinderen van het vaderland Le jour de gloire est arriver! De dag van de overwinning is aangebroken! Contre nous de la tyrannie Tegen ons is van de tirannie L'étendard sanglant est levé Het bloedige vaandel gehesen L'étendard sanglant est levé Het bloedige vaandel gehesen Entendez-vous dans les campagnes Hoor je in de velden Mugir ces féroces soldats? Het brullen van die vreselijke soldaten? Ils viennent jusque dans vos bras Zij naderen tot in uw armen Égorger vos fils et vos campagnes! Om uw zonen en echtgenotes te kelen Aux armes, citoyens! (Formez)! Te wapen, burgers! Vos bataillons! Vormt u bataljons! Marchons! Oui, marchons! Laten we marcheren! Ja, laten we marcheren Qu'un sang impur Zodat het onreine bloed Abreuve nos sillons! Onze voren doordrenkt

