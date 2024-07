'Hij is daar een meester in, absoluut de beste': Aad de Mos vergelijkt Oranje-speler met Johan Cruijff

Jerdy Schouten is zó goed, dat hij in bepaalde opzichten zelfs overeenkomt met Johan Cruijff. Dat stelt Aad de Mos in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De ex-toptrainer geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening over het Nederlands elftal en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

De Mos heeft Schouten uitgebreid geanalyseerd, zowel tijdens zijn vier wedstrijden op het EK voetbal als bij PSV. Wat de voormalig toptrainer zag bij de middenvelder, deed hem denken aan Johan Cruijff. "Hij denkt zo vreselijk snel, dat had Cruijff ook", zegt De Mos tegen deze site.

'Daar is hij een meester in'

Hij vindt Schouten zonder twijfel met kop en schouders boven de rest van de Oranje-selectie uitsteken. Maar dan moet bondscoach Ronald Koeman hem wel goed gebruiken. "Als hij met twee spelers voor hem speelt, dan kan hij die bal precies op de juiste snelheid inspelen. Bij Xavi Simons bijvoorbeeld iets langzamer dan bij Tijjani Reijnders. Hij is daar een meester in."

Aad de Mos verliefd op middenvelder bij Oranje: 'Ik heb een hele studie van hem gemaakt' Aad de Mos blikt in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos vooruit op de kwartfinales van het EK voetbal, met natuurlijk speciale aandacht voor Nederland - Turkije. Vanuit het zonnige Ibiza kijkt hij ook vooruit op Spanje - Duitsland en Portugal - Frankrijk.

'Absoluut de beste speler'

De Mos maakte naar eigen zeggen een hele studie van Schouten. Hij zag dat spelers die in de problemen komen, altijd met de bal bij Schouten terecht kunnen. "Toen ik vroeger het spel van Cruijff bekeek en analyseerde, dacht ik altijd dat hij twee opties had. A en B. Maar Cruijff zag dan ook mogelijkheden C en D. Dat heeft Schouten ook. Hij is de spil van Nederland en absoluut de beste speler van het elftal."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Alle afleveringen Toss van De Mos

Op de speciale online pagina Toss van De Mos zijn altijd alle video's en verhalen terug te vinden.

Bart Verbruggen krijgt opvallend advies richting Nederland - Turkije: 'Hij moet zijn kop eraf stompen' "Als je alle spelers op een rij zet, is Memphis de minste." Dat stelt Aad de Mos in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De ex-toptrainer geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening over het Nederlands elftal en andere opmerkelijke gebeurtenissen.

Columns Berry van Aerle

Naast De Mos geeft ex-international Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De laatste column van de Europees kampioen van 1988 is hieronder terug te lezen.

Angst rond Nederland op EK weggenomen: 'Mooi moment voor Joey Veerman met fans' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle was onder de indruk, maar ook kritisch het Nederlands elftal. "Dit had ik vooraf niet verwacht tegen Roemenië", zegt de winnaar van het EK 1988 vanuit München.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.