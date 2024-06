UEFA slaat terug na kritiek over 'trage' hulp bij botsing Barnabas Varga: 'Alles ging volgens de procedures'

De UEFA heeft gereageerd op de kritiek rondom de botsing tussen de Hongaarse speler Barnabas Varga en de Schotse doelman Angus Gunn. Varga bleef roerloos liggen en vooral bij Hongarije vonden ze het maar lang duren voordat er hulp kwam.

"Alles is gedaan volgens de medische procedures", heeft de UEFA maandag laten weten aan het Duitse persbureau dpa. Het tempo van de hulpverleners zorgde voor een hoop kritiek, maar daar wil de voetbalbond niets van weten: "De samenwerking tussen de medische staf was professioneel en de speler heeft niet langer dan nodig hoeven wachten op zijn behandeling."

Bizarre beelden na drama met Hongaar Baranbas Varga op EK: 'De hulp kwam veel te traag' Het waren schokkende beelden zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Schotland en Hongarije in de Stuttgart Arena. De Hongaarse spits Baranbas Varga (29) lag na een keiharde botsing roerloos op de grond. De paniek op het veld was groot, maar dat had niet iedereen door.

'Moeten er iets aan doen'

Varga kwam tijdens een vrije trap snoeihard in botsing met de Schotse keeper en leek direct bewusteloos te zijn. De spelers van Hongarije schreeuwden direct om medische hulp, maar de brancard kwam tot twee keer toe niet snel genoeg naar hun mening. Aanvoerder Dominik Szoboszlai vond het ook veel te lang duren en besloot om zelf maar de brancard te gaan brengen.

Ongeloof over UEFA na dramatisch incident met Barnabas Varga: 'We waren net zo geschokt als jullie' De voetbalwereld hield zondagavond de adem in. Barnabas Varga, spits van Hongarije, lag na een keiharde botsing met de Schotse doelman Angus Gunn roerloos op de grond. Voetbalbond UEFA vergat vervolgens de eigen regels en dat leverde flink wat boze reacties op.

Szoboszlai vroeg zich na afloop dan ook hardop af of het allemaal niet wat sneller had gekund: "Ik heb geen idee wat het protocol is, maar ik denk dat het niet snel genoeg ging. We zagen dat het ernstig was. We moeten er iets aan doen. Iedereen weet dat seconden een verschil maken."

Goed nieuws

De Hongaarse bond kwam zondagavond na het duel met positief nieuws over de spits. Hij is buiten levensgevaar en bij kennis, maar heeft wel een aantal botbreuken in zijn gezicht opgelopen en zal dus onder het mes moeten.

Hongaarse voetbalbond: spits Barnabas Varga na botsing buiten levensgevaar, operatie noodzakelijk Het was even doodstil in het stadion van Stuttgart op het EK. Bij de laatste groepswedstrijd in Poule A tussen Schotland en Hongarije ging het vreselijk mis. Na een standaardsituatie bleef de Hongaarse spits Barnabas Varga roerloos liggen.

Hongarije won het duel door een doelpunt in de allerlaatste minuut en eindigde daardoor als derde in de groep. Het moet nu dus afwachten of het tóch nog door mag naar de laatste zestien. Varga zal een eventueel duel in de achtste finales uiteraard aan zich voorbij laten gaan.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.