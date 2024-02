Jasper Cillessen stopt zijn eerste penalty in de Eredivisie, maar dan...

De wedstrijd RKC - NEC ging vrijdagavond bijna de geschiedenisboeken in als de eerste officiële Eredivisiewedstrijd waarin Jasper Cillessen een penalty stopte, maar daar stak de VAR vakkundig een stokje voor. Tot overmaat van ramp verloor NEC de wedstrijd ook nog eens met 2-0. RKC pakte daarmee drie hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

RKC kwam al snel op de voorsprong via spits David Min, die de geblesseerde Michiel Kramer verving. Diezelfde Min werd even later neergeschoffeld in het strafschopgebied en dus kreeg de ploeg uit Waalwijk een strafschop. Dario van den Buijs legde aan voor de penalty en dat was het grote moment voor Jappie Cillessen: hij stopte de penalty. Dat is voor het eerst in zijn Eredivisie-carrière.

Maar helaas voor hem liepen er een aantal spelers te snel in. Dus moest de penalty opnieuw. En dan zal je altijd zien: dan vliegt hij er wel in. David Min scoorde daarmee zijn tweede goal van de wedstrijd.

Let wel: Cillessen heeft in zijn carrière wel een aantal pingels gestopt. Zo keerde hij er een aantal bij Valencia en Barcelona in LaLiga. Ook namens Oranje was hij wel eens de winnaar bij de strijd op elf meter, maar dat was geen officieel duel. Toen speelde het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Wales.

RKC wint eindelijk weer

De drie punten waren erg welkom voor de ploeg van Henk Fraser. RKC had namelijk al acht wedstrijden niet meer gewonnen: de laatste zege was op 25 november tegen PEC Zwolle. Directe handhaving komt weer in zicht en de ploeg uit Waalwijk neemt afstand van FC Volendam en Vitesse.