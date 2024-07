Jerdy Schouten kan PSV een bizar bedrag opleveren dankzij sterk EK: 'Tien tot twaalf clubs kunnen hem misschien betalen'

Jerdy Schouten is op dit EK een van de uitblinkers van het Nederlands elftal. De controlerende middenvelder is onomstreden in de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Als hij ook tegen Engeland uitblinkt in de halve finale, kan hij PSV een enorme zak geld opleveren.

Dat schrijft journalist Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Schouten, die een jaar geleden voor 15 miljoen euro werd gekocht van Bologna, is bezig aan een ijzersterk jaar. Hij werd kampioen met PSV, overwinterde in de Champions League en speelt nu een sterk EK. Dat schroeft de marktwaarde van de middenvelder natuurlijk flink op.

Schouten heeft namelijk nog een contract tot de zomer van 2028. Geïnteresseerde clubs weten dus dat Schouten veel geld kost. En dat is na dit EK al helemaal een geval. Volgens Elfrink staat Schouten in de belangstelling van Borussia Dortmund en Juventus.

PSV zou minstens veertig tot vijftig miljoen voor de Nederlander willen hebben. "Dat betekent dat pakweg tien tot twaalf clubs hem misschien kunnen betalen." Het bedrag kan nog hoger worden als hij goed speelt tegen Engeland. "Dan moet PSV serieuzer dan nu rekening gaan houden met een vertrek."

Dat lijkt op dit moment niet aan de orde. "Veel aannemelijker - op dit moment nog - is dat PSV gaat proberen om Schouten met een verbeterd contract te verleiden om langer te blijven."

Drukke tijden bij PSV

PSV is al hard aan het werk om de selectie voor komend seizoen rond te krijgen. Malik Tillman en Sergino Dest werden definitief aangetrokken en ook Ryan Flamingo en Couhaib Driouech werden gekocht. Daar staat het vertrek van Hirving Lozano tegenover, al vertrekt hij pas op 1 januari naar de Verenigde Staten. Waarschijnlijk worden bepalende spelers als Joey Veerman en Johan Bakayoko voor een flinke smak geld verkocht.

