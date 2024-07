Johan Derksen geeft Erik ten Hag waarschuwing: 'Hij speelt nu met vuur daar'

Johan Derksen vindt dat Erik ten Hag met vuur speelt bij Manchester United. In Vandaag Inside Oranje vertelt de analist dat het niet handig is dat hij zoveel Nederlanders in zijn staf heeft meegenomen.

"Ten Hag speelt echt met vuur bij Manchester United. Dat hebben ze toen bij FC Barcelona ook wel eens gedaan", verwijst Derksen naar de periode van Ronald Koeman bij de Catalanen. Hij naam daar Alfred Schreuder en Henrik Larsson mee, waardoor er ook een grote Nederlands sprekende enclave was. "Je blijft dan alleen overeind als je kampioen wordt of een Europese prijs wint."

Louis van Gaal

Derksen verwijst ook naar Louis van Gaal, die ontslagen werd als trainer van Manchester United. De analist denkt dat het meenemen van Nederlanders ook de oud-bondscoach fataal werd. "Van Gaal is toen eigenlijk afgegaan op Memphis. Die heeft met zijn vuist op tafel geslagen en gezegd dat Memphis erbij moest omdat hij het grootste talent van Nederland was. Die heeft geen goede wedstrijd gespeeld. Dan ben je meteen je status kwijt natuurlijk."

Ruud van Nistelrooij

Ten Hag stelt Ruud van Nistelrooij en René Hake aan als zijn assistenten en één van die twee vindt Derksen een uitstekende keuze. "Die Engelse staf staat hem blijkbaar niet aan. Maar René Hake gaat je natuurlijk ook niet ineens kampioen maken in Engeland. Dat hij Van Nistelrooij erbij heeft genomen vind ik wel slim. Dat is echt een vedette daar. Hij is ook eerste assistent en dat zal hij wel afgedwongen hebben."