Kevin de Bruyne grijpt keihard in na massaal gefluit Belgische fans

De Belgische voetballers werden woensdagavond massaal uitgefloten door de eigen fans na de teleurstellende 0-0 tegen Oekraïne op het EK voetbal. Diverse spelers snapten er op het veld niks van. België is namelijk wel 'gewoon' door naar de achtste finales.

Het gaat de fans er waarschijnlijk om dat de Belgen voor de derde groepswedstrijd op rij teleurstelden. Groepswinst lag op de loer en daarmee een op papier makkelijkere route in de knock-outfase van het EK. Die eer ging naar Roemenië, dat door de groepswinst een mogelijke tegenstander van Nederland is in de achtste finale.

Frankrijk

België gaat door de tweede plek in Groep E naar een van de moeilijkste routes op het EK. Frankrijk is de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Daar zien de Belgische fans weinig heil in. zo bleek wel na de wedstrijd tegen Oekraïne in Frankfurt. Zeker na het vertoonde spel.

Sfeer om te snijden

Volgens Het Laatste Nieuws was de sfeer tussen de spelers en de fans om te snijden. Terwijl de Belgen aan hun 'ereronde' begonnen na de 0-0 tegen Oekraïne, werden ze keihard uitgefloten. Jan Vertonghen liep met zijn armen vragend omhoog richting de fans. Daarna greep Kevin de Bruyne hard in.

Harde ingreep Kevin de Bruyne

De aanvoerder van de Belgen dirigeerde de spelers naar de kleedkamers, zonder de fans te bedanken of afscheid van ze te nemen. Daardoor werd het gefluit alleen maar heftiger. Totdat ineens de reserves op het veld verschenen en nog wat sprintoefeningetjes afwerkten. Spelers als Charles de Ketelaere en Aster Vranckx kregen wél luid applaus van de fans.

