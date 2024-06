'Te gezapig, te laconiek, te nonchalant': Belgische media vrezen voor achtste finale tegen Frankrijk

België neemt het in de achtste finale van het EK voetbal op tegen Frankrijk, na een gelijkspel tegen Oekraïne in de laatste groepswedstrijd. De Belgische media maken zich zorgen over de knock-outwedstrijd én waren niet te spreken over de 'snertmatch' tegen Oekraïne.

Een 'snertmatch', noemde Het Laatste Nieuws de wedstrijd van België tegen Oekraïne. De Oekraïners moesten winnen om door te gaan in de knotsgekke Groep E, maar België wist geen gebruik te maken van de ruimte bij Oekraïne.

Marc Degryse en Youri Mulder hadden het gevoel dat België 'graag tegen Frankrijk wilde spelen'. Het was vooraf al duidelijk dat de nummer twee van Groep E het tegen de Fransen moest opnemen. Slowakije en Roemenië wisten vooraf al dat een gelijkspel genoeg zou zijn om naar de achtste finales te gaan. Het werd daar dan ook 1-1.

'Bleke Rode Duivels stoten door op EK voetbal na zoutloos gelijkspel', kopte Het Nieuwsblad. Té gezapig. Tegen de Fransen moet het véél beter en scherper, is het oordeel van het Belgische medium. Het Nieuwsblad zag dat de Rode Duivels 'sidderden en beefden' tegen Oekraïne.

'Te gezapig, te laconiek, te nonchalant'

Behalve te 'gezapig', was het ook te laconiek en nonchalant. 'Oké, België had ook genoeg aan een puntje om door te stoten naar de 1/8ste finales, maar in dat geval wachtte wel vicewereldkampioen Frankrijk. Dat beseften de mannen van Tedesco, toch?'

Sporza kopte met dezelfde boodschap als Het Nieuwsblad: 'Bleke Duivels bibberen naar brilscore tegen Oekraïne: Belgen veroordeeld tot clash met Frankrijk.' Sporza verbaasde zich erover dat bondscoach Domenico Tedesco zo 'behoudend' wisselde tegen Oekraïne.

