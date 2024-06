Kijk hier live naar de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman en Stefan de Vrij voor Nederland - Oostenrijk

Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel van het EK tegen Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en verdediger Stefan de Vrij schuiven maandag om 19.45 uur aan bij de persconferentie om vooruit te blikken op het duel. Kijk hier live mee.

De persconferentie is te bekijken via de livestream hieronder:

Bijna zeker van volgende ronde

Nederland verzamelde in de duels tegen Polen en Frankrijk in totaal vier punten en lijkt daarmee zeker van de achtste finales. Plaatsing voor de volgende ronde kan later op de maandag zelfs definitief worden.

Nederland kan zich vanavond al plaatsen voor de achtste finales van het EK: zo zit dat Het Nederlands elftal kan zich maandagavond, zonder zelf te spelen, al definitief plaatsen voor de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland. Dat is afhankelijk van de situatie in Groep B en vooral van Albanië.

Nederland kan nog eerste, tweede en derde worden in de groep en dat is van belang voor wie het in de volgende ronde zal treffen. De ploeg van Koeman is op dit moment koploper, maar moet Frankrijk naast zich dulden. Oostenrijk staat op drie punten en gaat bij een overwinning dus over Oranje heen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.