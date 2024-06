Nederland kan zich vanavond al plaatsen voor de achtste finales van het EK: zo zit dat

Het Nederlands elftal kan zich maandagavond, zonder zelf te spelen, al definitief plaatsen voor de achtste finales van het EK voetbal in Duitsland. Dat is afhankelijk van de situatie in Groep B en vooral van Albanië.

Het Nederlands elftal heeft door de 2-1 zege op Polen en de 0-0 tegen Frankrijk na twee wedstrijden al vier punten te pakken. Daarmee gaan de mannen van bondscoach Ronald Koeman aan de leiding in Groep D. Dinsdagavond om 18.00 uur staat het derde duel, met Oostenrijk, op de planning.

Met vier punten is Nederland al zo goed als zeker van kwalificatie voor de knock-outfase van het EK, maar vanavond kan die plaatsing al officieel worden. Hoe dat komt?

Groep B

De vier best nummers drie uit de zes groepen plaatsen zich voor de achtste finales. Zondagavond werd duidelijk dat de nummer drie van Groep A, Hongarije, op drie punten bleef steken en dus sowieso nooit boven Oranje zal eindigen. Als de nummer drie van Groep B vanavond ook niet boven de drie punten weet te komen, hoort Nederland zelfs bij een nederlaag tegen Oostenrijk bij de beste nummers drie.

Albanië

Spanje is in Groep B al zeker van de volgende ronde. Italië staat op drie punten, Kroatië en Albanië op één. Als Albanië vanavond niet wint van Spanje en Kroatië niet wint van Italië, is Nederland dus door. Als de Kroaten wel winnen, worden zij tweede met vier punten en wordt Italië de nummer drie van Groep B met drie punten. Behalve als Albanië stunt tegen Spanje en ook op vier punten komt. Dan is Italië uitgeschakeld en Oranje nog niet zeker van de achtste finales.

Achtste finale voor Oranje

De winnaar van de groep met het Nederlands elftal speelt op 2 juli een achtste finale in Leipzig. De nummer 2 van groep F, op dit moment Turkije, is daar de tegenstander. De nummer 2 van de poule van Oranje speelt op 1 juli een achtste finale in Düsseldorf tegen de nummer 2 van groep E, op dit moment België.

Nederland kan zich ook nog als een van de beste nummers 3 voor de achtste finales kwalificeren. Oranje strijdt dan met de winnaar van groep B, C of E voor een plek in de kwartfinale. Spanje, Engeland en Roemenië staan nu bovenaan in die poules. Die achtste finale wordt gespeeld in Gelsenkirchen, Keulen of München.