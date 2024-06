Duitse vertaler zorgt voor hilariteit bij perspraatje Oranje, Ronald Koeman reageert gevat

De persconferentie van het Nederlands elftal is maandag niet zonder technische problemen begonnen. Rumoer om een Duitse vertaler die door de hele zaal te horen was, zorgde voor hilariteit.

"Heeft iemand Duitse vertaling nodig voor deze persconferentie?", werd de persconferentie geopend. "Als de meerderheid van de vragen in het Nederlands zijn, dan ga ik ervan uit dat we gewoon verder kunnen." Toen bleek dat er nog ergens een Duitse vertaler door de oortjes te horen was, werd er gelachen door de aanwezige journalisten. "Misschien kunnen we het Duitse kanaal stoppen?", vroeg de persvrouw zich af, die zich daarna verontschuldigde voor de technische problemen.

Koeman - met naast zich Stefan de Vrij - kon er de humor wel van inzien. "Wellicht is het voor de finale opgelost", refereerde hij naar een mogelijke EK-finale tussen Nederland en Duitsland.

Nederland speelt dinsdagavond om 18.00 uur de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Bij een zege is Oranje sowieso zeker van de achtste finale, maar als Albanië maandagavond niet van Spanje wint, is de knock-outfase al eerder verzekerd voor Nederland.

Toch een Duitse journalist

Na een tiental Nederlandse journalisten, volgde er dan toch een Duitse journalist. Na een lange vraag voor De Vrij keek de verdediger glazig voor zich uit. "Gaat iemand dit vertalen of wat?", lachte hij terwijl hij toch maar zijn oortjes oppakte. Deze keer was de Duitser vertaling niet door de hele zaal te horen. "Ik heb het begrepen", zei Koeman serieus, waarop beide mannen begonnen te lachen.

Eindigt Oranje als groepswinnaar? Dit zijn de plus- en minpunten van het Nederlands elftal richting Oostenrijk Op voorhand had iedereen getekend voor een gelijkspel tegen Frankrijk, maar toch hadden veel mensen een zure nasmaak na vrijdag. Nederland is erbij gebaat eerste te worden in de poule, maar moet vermoedelijk ruim winnen van Oostenrijk. Is deze selectie daartoe in staat? De plus- en minpunten van Oranje op een rij.

Memphis Depay

Op de persconferentie werd Koeman ook gevraagd naar de spitspositie. Memphis Depay blijft de nummer één van de bondscoach, en dus zal Wout Weghorst tegen Oostenrijk nog op de bank plaatsnemen. "Het is voor mij geen discussiepunt", vertelde de bondscoach. "Goed gevoel over Memphis. Hij is zelfkritisch en was zelf ook niet tevreden met hoe hij speelde. Hij vond ook dat het beter moest."

Alles over het EK voetbal

