KNVB koos voor goedkopere doellijntechnologie: 'Komt maar paar keer per jaar voor'

Misschien wel hét moment van afgelopen voetbalweekend in de Eredivisie waren de slotseconden bij Heerenveen tegen Ajax. De Ajacieden dachten de gelijkmaker op het scorebord te hebben gezet, maar zowel de grensrechter van dienst als de VAR konden geen uitsluitsel geven. Het bleef bij 3-2 voor de Friezen. Hoe kan het dat er in de Eredivisie geen duidelijk systeem is voor dit soort wedstrijdbepalende gevallen?

Alle stadions in de Eredivisie hebben doellijntechnologie: Goal Line Replay. Dit is niet het befaamde Hawk-Eye-Systeem, dat bij wedstrijden in de Champions League of Premier League wordt gebruikt. Deze variant is een stuk duurder.

Juist daar ligt een lastig punt. De KNVB heeft ervoor gekozen niet met het Hawk-Eye-systeem te werken, omdat deze te veel geld kost. Dit systeem zou namelijk net zo duur zijn als het hele VAR-centrum: vijf miljoen euro. De Goal Line Replay is aanzienlijk goedkoper: 150 duizend euro.

In de laatste minuut tussen Heerenveen en Ajax ontstond de commotie. Een bal werd door de thuisploeg van de lijn gehaald. Ajacieden schreeuwden moord en brand, omdat zij dachten dat de bal volledig over de lijn zou zijn geweest. De grensrechter hield zijn vlag omlaag. Na het bestuderen van de beelden ging de VAR daarin mee. Hierdoor bleef het 3-2 voor de Friezen.

Reactie KNVB

Het AD zocht uit waarom de voetbalbond deze keuze heeft gemaakt. Zeker omdat deze in dit geval misschien wel de uitslag van een Eredivisiewedstrijd beïnvloed heeft. "We hebben die afweging gemaakt omdat een situatie zoals bij Heerenveen - Ajax maar een paar keer per jaar voorkomt", vertelt een woordvoerder van de KNVB.