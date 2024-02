KNVB ondanks kritiek topcoaches positief over blauwe kaart: 'Kan voor duidelijkheid zorgen'

Donderdag kwam het bericht naar buiten dat de FIFA wil gaan experimenteren met een blauwe kaart die spelbederf moet tegengaan. De KNVB reageerde vrijdag positief op het nieuws, maar in Engeland zijn ze minder te spreken over de invoer van tijdstraffen.

De KNVB laat aan NU.nl weten al eerder tijdstraffen te hebben getest in het amateurvoetbal en in de jeugd. "De KNVB is al sinds 2017 bezig met het experimenteren met nieuwe spelregels om het voetbal aantrekkelijk, eerlijk en sportief te houden. Wij hebben daar onder meer contact over met de spelregelcommisie van de FIFA en andere bonden."

Ter aanvulling op de gele en rode kaart zou de blauwe kaart door scheidsrechters gebruikt kunnen worden om spelbederf of aanmerkingen op de leiding te bestraffen. Een speler die een blauwe kaart krijgt, moet tien minuten naar de kant. De KNVB is blij dat er meer mogelijkheden lijken te komen om te experimenteren met nieuwe spelregels. "Dat is goed voor het voetbal."

De FIFA wil eerst proeven doen met de blauwe kaart in lagere competities, maar details daarover volgen nog.

FIFA ontkent snelle komst van blauwe kaart, maar idee wordt wel besproken Voetballers uit de Kelderklasse worden regelmatig tien minuten van het veld gestuurd bij een gele kaart. Dat beeld gaan we in de toekomst misschien ook zien bij de profs. Het International Football Association Board (IFAB), dat over de regels gaat, gaat het plan in ieder geval bespreken over een maand. De FIFA reageerde ook op het gerucht

Te vroeg voor oordeel volgens Eredivisie CV

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, zijn de speculaties over een blauwe kaart "wilde ideeën, die nog niet uitgekristalliseerd zijn". "We zullen het eerst moeten testen. Daarom staat het op de agenda om dit met clubs te gaan bespreken."

Eind februari vindt een vergadering plaats met afgevaardigden van de 34 betaaldvoetbalclubs in Nederland. Daarin zal de mogelijke invoering van de blauwe kaart ter sprake komen.

Premier League trainers reageren kritisch

Waar de KNVB denkt dat de blauwe kaart meer duidelijkheid zou kunnen geven, bepleit Eddie Howe, trainer van Newcastle United, dat de nieuwe regel juist tot meer verwarring zal leiden. Volgens Howe werkt het huidige systeem met gele en rode kaarten goed genoeg en heeft het geen verdere ontwikkeling nodig. Tijdstraffen zouden het spel aantasten en "niet op een goede manier". Hij is bang dat spelers na tien minuten buiten het spel weer opnieuw in het ritme van de wedstrijd moeten komen. Daardoor moet het spel volgens hem telkens opnieuw opstarten.

Eddie Howe

Chelsea coach Mauricio Pochettino vindt de invoering van de blauwe kaart ook geen goed idee. Hij denkt dat de interpretatie van de scheidsrechter wanneer een gele, rode of blauwe kaart moet worden toegepast moeilijker wordt, Ook vraagt hij zich af wat er gebeurt als een keeper de blauwe kaart krijgt. "Speel je dan zonder keeper voor tien minuten, of mag je wisselen?"

Mauricio Pochettino ©Getty Images

Ook Ange Postecoglou, trainer van Tottenham Hotspur, is geen fan van de blauwe kaart. Hij begrijpt niet waar de noodzaak vandaan komt om nieuwe regels toe te voegen. "Er is niks mis met het spel. Mijn probleem met het spel nu is dat de VAR de voetbalervaring heeft aangetast."

Ange Postecoglou ©Getty Images