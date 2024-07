Live EK 2024 | Spanje en Engeland begonnen aan de finale, welk land schrijft historie in Berlijn?

Spanje en Engeland strijden zondagavond in Berlijn om de Europese titel in de finale van het EK voetbal 2024. De Spanjaarden kunnen voor de vierde keer het EK winnen en daarmee recordhouder worden, terwijl Engeland gaat proberen voor de eerste keer Europees kampioen te worden. De finale is om 21.00 uur begonnen en is live te volgen via dit artikel.

Opstellingen Spanje en Engeland bekend

Twee uur voor de aftrap van de EK-finale maakte de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente de opstelling van Spanje al bekend. Geen verrassingen in zijn basiself, dus de net 17 jaar oud geworden Lamie Yamal speelt weer gewoon vanaf de rechterkant.



Opstelling Spanje: Unai Simon, Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal; Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Williams, Morata en Yamal.

Bondscoach Southgate gaf het hele toernooi de voorkeur aan Kieran Trippier als linksback, maar kiest in de finale voor Luke Shaw. De verdediger van Manchester United keerde tijdens het EK terug van een blessure en staat voor het eerst in meer dan een jaar in de basis bij Engeland. Shaw zorgde in 2021 in de tweede minuut van de EK-finale voor het Engelse doelpunt.



Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Saka, Rice, Mainoo, Bellingham, Foden; Kane

Fans leven toe naar finale

Spanje en Engeland treffen elkaar in Berlijn voor de eerste keer in een grote finale. De stad wordt inmiddels al volledig overgenomen door de supporters van beide landen. Vooral de Engelsen zijn in grote getalen afgereisd naar de Duitse hoofdstad. Zij hopen dat hun land revanche neemt voor de verloren EK-finale in 2021 tegen Italië op het eigen Wembley. Spanje kan na 1964, 2008 en 2012 voor de vierde keer het EK winnen.

Engelse fans vieren het feestje in Berlijn. © Getty Images

Indrukwekkend Spanje

Spanje maakt het hele toernooi al indruk en was in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Lamine Yamal zorgde in dat duel voor een schitterende doelpunt en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit op het EK. Het Spaanse supertalent vierde zaterdag zijn zeventiende verjaardag en kan in Berlijn de jongste doelpuntenmaker in de finale van een EK of WK worden. Dat record is nu nog in handen van Pelé.

Worstelend Engeland

In Engeland is er al het hele toernooi veel kritiek op bondscoach Gareth Southgate vanwege het matige spel, maar heeft toch voor de tweede keer op rij de EK-finale gehaald. Dat deed het dankzij invaller Ollie Watkins, die woensdag in de laatste minuut van de halve finale tegen Oranje het winnende doelpunt wist te maken. De Engelse spelers kunnen een flink bonus verwachten als ze voor het eerst de titel naar Engeland weten te brengen.

Vermoedelijke opstelling Engeland

