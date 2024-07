Nederland tegen Turkije: geen best onderling resultaat, maar laatste duel geeft veel hoop (ook aan Memphis Depay)

Het Nederlands elftal speelt in de kwartfinales van het EK tegen Turkije. Een mooie tegenstander, zeker ook gezien de grote Turkse gemeenschap in ons land. Maar de onderlinge resultaten van Oranje tegen de Turken is niet best.

Het Nederlands elftal speelde in de rijke historie veertien wedstrijden tegen Turkije. Daarvan won het vaker niet dan wel, dat is allereerst wat zorgen baart. Maar Turkije won er nog minder: van de veertien duels werden er maar zes gewonnen. Vier keer werd het gelijk, vier keer werd er verloren.

Nog nooit op eindtoernooi

Nederland - Turkije stond echter nog nooit op een eindronde op het programma. Alle onderlinge duels vonden plaats in kwalificaties voor EK's en WK's óf waren vriendschappelijk. En drie van de vier nederlagen vielen op Turkse bodem, in stadions die dan door commentatoren vaak tot 'heksenketels' worden bestempeld.

EK-kwalificatie 2016

In de WK-kwalificatie van 2022 en de EK-kwalificatie van 2016 zaten Nederland en Turkije bij elkaar in de groep. Vooral die EK-kwalificatie voor Euro 2016, waar Nederland zich uiteindelijk niet voor zou kwalificeren, was erg teleurstellend. Nederland verloor toen in Turkije met 3-0 en kwam thuis niet verder dan 1-1.

WK-kwalificatie 2022

In de WK-kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar in 2022, zaten beide landen weer bij elkaar. In Istanboel werd met 4-2 verloren, mede vanwege een hattrick van de Turkse legende Burak Yilmaz. De return van toen biedt voor nu erg veel hoop op het EK.

Burak Yilmaz scoorde al vaak tegen Nederland, maar zit niet in de EK-selectie van Turkije. ©Getty Images

6-1, hattrick Memphis Depay

In de Johan Cruijff Arena legde het Nederlands elftal een galavoorstelling op de mat. Binnen een minuut zorgde Davy Klaassen toen al voor de 1-0 en uiteindelijk werd het liefst 6-1. De vele Turkse fans zongen tegen het einde van de wedstrijd vrolijk mee met Oranje-liedjes. Memphis Depay maakte toen een hattrick en ook Donyell Malen scoorde. Zij zitten nu in de EK-selectie voor Nederland - Turkije.

Resultaten Nederland tegen Turkije

Datum Wedstrijd Uitslag 4 mei 1958 Nederland - Turkije (vriendschappelijk) 1-2 10 mei 1959 Turkije - Nederland (vriendschappelijk) 0-0 16 december 1992 Turkije - Nederland (WK-kwalificatie) 1-3 24 februari 1993 Nederland - Turkije (WK-kwalificatie) 3-1 2 april 1997 Turkije - Nederland (WK-kwalificatie) 1-0 11 oktober 1997 Nederland - Turkije (WK-kwalificatie) 0-0 28 februari 2001 Nederland - Turkije (vriendschappelijk) 0-0 17 november 2010 Nederland - Turkije (vriendschappelijk) 1-0 7 september 2012 Nederland - Turkije (WK-kwalificatie) 2-0 15 oktober 2013 Turkije - Nederland (WK-kwalificatie) 0-2 28 maart 2015 Nederland - Turkije (EK-kwalificatie) 1-1 6 september 2015 Turkije - Nederland (EK-kwalificatie) 3-0 24 maart 2021 Turkije - Nederland (WK-kwalificatie) 4-2 7 september 2021 Nederland - Turkije (WK-kwalificatie) 6-1

EK voetbal

