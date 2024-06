Nederlands elftal na vrije dag met familie weer compleet begonnen aan voorbereiding achtste finales

Het Nederlands elftal heeft de voorbereiding naar de achtste finales weer hervat. Roemenië is de tegenstander in die eerste knock-outwedstrijd. De volledige groep is aanwezig bij de training, volle kracht vooruit dus. Iedereen staat in ieder geval op scherp: "Wij hebben niks over het schema te zeggen na Oostenrijk", vertelde Virgil van Dijk.

Het was vast een bittere pil om te slikken, het verlies tegen Oostenrijk en vooral de manier waarop. Voor de spelers kwam het wel lekker uit dat de familie langs mocht komen, zodat ze even niet aan het voetbal hoefden te denken.

Dat gaven Nathan Aké en Virgil van Dijk ook aan bij het persmoment op de vrijdag. Nu was het weer tijd om te gaan trainen en dat gebeurde ook met Joshua Zirkzee erbij. De spits van Oranje was vorige training afwezig omdat hij een beetje ziek was.

De voorbereiding is vrij lang, omdat Nederland pas dinsdag weer speelt. Vandaar dat de spelers donderdag ook een vrije dag kregen, omdat het schema het toeliet. De spelers konden even opladen, maar moeten zich nu vier dagen voorbereiden op Roemenië. Van Dijk gaf aan dat ze de tegenstander nog goed moeten analyseren, daar was nog geen tijd voor. "We hebben ze nog niet echt bekeken. In de positie waarin we nu zitten moeten we niemand onderschatten en nederig blijven."

De tegenstander van Oranje is al dagen in de gloria. Het leeft ontzettend in het land, zo blijkt uit beelden aldaar. Estavana Polman woont in Roemenië en vertelde laatst hoe de ontmoeting met Nederland leeft. Ook in Nederland leeft de wedstrijd, al is dat met een heel andere tendens. Terwijl Oranje derde werd, heeft het op papier een gunstig verloop van het schema. Daar willen de spelers ver vanaf blijven, zo gaven zij aan.

"Hard trainen, eerlijk zijn tegen elkaar. Dat gaan we doen." Maandag vertrekt Oranje naar München, waar dinsdag de wedstrijd gespeeld gaat worden. Voor het eerst zal Nederland dan een training afwerken in het stadion. Eerder trainde Nederland steeds in Wolfsburg en ging het daarna naar de speelstad toe. Nu kiest Koeman ervoor in het stadion te trainen. Dit zal maandagmiddag om half 5 gebeuren.