Nederlands elftal neemt geen risico meer op EK en vliegt direct na halve finale tegen Engeland terug

Het Nederlands elftal vliegt direct na de halve finale tegen Engeland op het EK al terug naar Wolfsburg, waar de selectie van bondscoach Ronald Koeman dit toernooi traint en verblijft. Dat meldt de KNVB. De terugreis stond eerst gepland voor donderdagochtend, maar is naar voren gehaald.

Oranje kiest voor de terugreis naar Wolfsburg dus voor het vliegtuig en niet voor de trein. Dat terwijl de selectie wel van plan was om de heenreis dinsdag per trein af te legen. Die reed echter niet en dus moest Oranje alsnog in het vliegtuig stappen. Daardoor kwam de persconferentie van Voor de terugreis wordt dus geen enkel risico genomen.

Problemen Nederlands elftal in Duitsland: persconferentie Ronald Koeman vervalt De persconferentie van het Nederlands elftal gaat niet door. De selectie zou namelijk per trein naar Dortmund komen, maar er zijn problemen op het Duitse spoor. Daarom gaat het schema nu op de schop.

Halve finale

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond de halve finale van het EK voetbal tegen Engeland. Als Oranje van Engeland wint, is de eerste training ter voorbereiding op de finale tegen Spanje donderdag om 16.00 uur in het AOK Stadion in Wolfsburg. Die training zou eigenlijk een uurtje later beginnen.

Live Nederland - Engeland | Fanzone Dortmund kleurt volledig oranje, Nederlands elftal wil eerste EK-finale sinds 1988 halen Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Woensdagavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar wij houden je hier al uren van tevoren op de hoogte van alle ontwikkelingen in aanloop naar het duel.

Ook naar Wolfsburg bij verlies

Mocht Nederland verliezen van Engeland dan wijzigt er niets aan de plannen. Ook dan vliegt Oranje terug naar Wolfsburg. Het enige verschil is dat de spelers zich dan niet kunnen gaan voorbereiden op de EK-finale tegen Spanje, maar op hun vakantie.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.