Niclas Füllkrug schiet supporter het ziekenhuis in na misser op EK

Duitse spits Niclas Füllkrug heeft de hand van een fan gebroken nadat hij het doel miste tijdens de warming-up voorafgaand aan de EK-openingswedstrijd. De supporter moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Daardoor miste de fan de wedstrijd van zijn thuisland tegen Schotland. Hij zag zijn ploeg dus niet met 5-1 winnen. En dat terwijl de supporter, Kai Flathmann, een ticket had voor een van de beste plekken in het stadion.

Duitse analisten snappen niks van Schotse tactiek, spits Nicklas Füllkrug zocht na goal speciaal iemand Duitsland vierde vrijdagavond een voetbalfeest. In het openingsduel van het EK werd Schotland met liefst 5-1 aan de kant geveegd. Na afloop waren er blije reacties bij de spelers, maar heerste er ook onbegrip.

Flathmann zat op de eerste rij achter een van de doelen in het stadion in München. Hij en zijn vrienden konden het schot van de speler van Borussia Dortmund perfect zien vanaf die plek. Een van zijn vrienden riep nog: "Kijk! Füllkrug gaat schieten nu", vertelt Flathmann aan Duitse krant BILD. Enkele seconden later raakte de bal zijn hand.

Dat deed verschrikkelijk veel pijn. De fan werd afgevoerd per brancard. "Ondertussen zong ik nog mee met het volkslied", lacht Flathmann. Maar op het moment zelf wist hij niet of hij moest huilen of lachen. "Mijn droom om bij de openingswedstrijd aanwezig te zijn viel in duigen. Maar wie heeft zijn hand nou gebroken door Füllkrug?"

Speciaal gips

De 43-jarige Duitser volgde de wedstrijd uiteindelijk dus op zijn telefoon vanuit het ziekenhuis. Daar bleek dat zijn hand gebroken was. Gelukkig was er geen operatie nodig. Flathmann blijft de nationale ploeg steunen en koos daarom na zijn standaard blauwe gips ook voor gips in de kleuren van de Duitse vlag.

Daarmee zal hij woensdag tijdens de tweede groepswedstrijd van Duitsland weer gewoon in het stadion aanwezig zijn. "Natuurlijk zit ik dan weer achter de goal."

Füllkrug heeft via de Duitse voetbalbond zijn excuses aangeboden aan de fan en zal hem een pakketje opsturen met een shirt en een persoonlijk bericht.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.