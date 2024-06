NOS verlaagt 'bizarre' tarieven voor uitzenden EK op groot scherm: Tweede Kamer krijgt z'n zin

De tarieven voor het uitzenden van EK-wedstrijden in het openbaar zijn fors verlaagd door de NOS en NPO. De omroepen zijn gezwicht voor de publieke opinie en een meerderheid in de Tweede Kamer, die een moreel appel deed aan de NOS.

In eerste instantie moesten ondernemers namelijk ruim drie euro per potentiële kijker betalen als ze een EK-wedstrijd in het openbaar wilden uitzenden. Het leidde tot landelijke verontwaardiging. Groningse evenementorganisator Pascal Rakers zette zijn plan om een groot scherm op de Grote Markt te plaatsen niet voort vanwege deze 'bizarre bedragen'. Ook veel andere ondernemers zagen vanwege de hoge tarieven af van het uitzenden van EK-wedstrijden op groot scherm, waardoor er relatief weinig oranjepleinen te vinden waren in het land.

Kwaadaardig

En dat terwijl het in de meeste Europese landen gratis is om wedstrijden op een groot scherm uit te zenden. Volgens de website van de UEFA kost dat niets, zolang het evenement niet commercieel is. En zelfs als er wel entree wordt gevraagd of sponsoren aan verbonden zijn, wordt er aan de UEFA veel minder betaald dan aan Videma. Voor tienduizend bezoekers betaal je bij de voetbalbond maximaal tienduizend euro. Bij Videma, de organisatie die de licenties voor uitzenden namens de NOS verstrekt, in het duurste geval ruim anderhalve ton. Zwolse ondernemer Remco Voorhorst verdiepte zich in de zaak en was niet te spreken over de gang van zaken. "Of Videma handelt onrechtmatig en dan is het kwaadaardig." Of het mag juridisch wel, maar dan is het volgens Voorhorst moreel verwijtbaar.

De ophef bereikte ook de politiek. Een meerderheid van de Tweede Kamer deed een moreel appel aan de NOS en spoorde de omroep aan om de tarieven te verlagen. In eerste instantie gaf de omroep aan geen problemen te zien in de tarieven, omdat horecaondernemers hun oranjeplein organiseerden om er geld mee te verdienen. Videma liet weten soepel om te gaan met de tarieven, door geen extra geld te vragen voor het uitzenden van voor- en nabeschouwingen, ondanks dat het uitzenden van een wedstrijd daardoor over de grens van twee uur gaat. Je betaalt doorgaans voor blokken per twee uur.

Terugwerkende kracht

Na het appel vanuit de Kamer worden de tarieven toch enorm naar beneden bijgesteld. "De NOS vindt het belangrijk dat iedereen van het Nederlands elftal kan genieten. HET EK brengt mensen samen, of dat nu thuis is of op een groot plein", zei hoofdredacteur van NOS Sport Gert-Jaap Hoekman. In plaats van 3 euro en 12 cent moet er nu ongeveer 75 cent betaald worden per bezoeker. Deze geldt net als voorheen over het verwachte aantal bezoekers. Valt de opkomst tegen, bijvoorbeeld door slecht weer, wordt er wel voor de 'afhakers' betaald. De aangepaste tarieven gelden met terugwerkende kracht voor het gehele EK. Ondernemers die het hoge tarief hebben betaald, worden gecompenseerd.

