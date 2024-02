Onderlinge cijfers: Feyenoord verloor slechts één keer van AZ in de KNVB Beker

Feyenoord en AZ staan woensdagavond tegenover elkaar in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Het is dé wedstrijd van de kwartfinale, omdat dit de twee beste teams zijn die zijn die overgebleven. Tijd om de historie tussen Feyenoord en AZ eens uit te lichten.

In de bekerhistorie speelden Feyenoord en AZ pas vijf keer tegen elkaar, net aan allemaal in deze eeuw. AZ won slechts één van die ontmoetingen, namelijk de allereerste. In januari 2000 waren de Alkmaarders te sterk voor Feyenoord in de beker, die toen nog de Amstel Cup heette.

Vervolgens won Feyenoord dus viermaal, waarvan de laatste keer in 2018. Dat was ook meteen de finale. Feyenoord won 3-0, door doelpunten van Nicolai Jorgensen, Robin van Persie en Jens Toornstra. Het was ook direct de laatste keer dat Feyenoord won. In 2020 stonden de Rotterdammers nog wel in de finale tegen FC Utrecht, maar de finale werd destijds gecanceld wegens corona.

Recente historie

Om Feyenoord en AZ het beste te vergelijken, is het goed om de recente uitslagen te bekijken. Afgelopen weekend wonnen de Rotterdammers nog op bezoek in Alkmaar, door een doelpunt van Mats Wieffer: 1-0.

Die zege maakt Feyenoord al twee seizoenen ongeslagen tegen AZ in de Eredivisie. Dit seizoen wonnen de Rotterdammers tweemaal met 1-0 in de Nederlandse competitie, vorig seizoen werd het in Rotterdam 2-1 en in Alkmaar 3-1.

Feyenoord - AZ in de beker

Woensdag om 21:00 uur staan Feyenoord en AZ dus tegenover elkaar in de KNVB Beker. Lees hier wie de andere kwartfinalisten zijn.