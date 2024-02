Ook opmerkelijke onderbreking kan recordbrekend FC Utrecht niet stoppen tegen Heracles Almelo

FC Utrecht heeft in De Galgenwaard verdiend gewonnen van Heracles Almelo: 1-0. De ploeg van Ron Jans bleef daarmee voor de vijftiende keer op rij ongeslagen in de Eredivisie. Het opmerkelijkste moment van de wedstrijd was de tijdelijke onderbreking in de eerste helft.

De wedstrijd was een half uur onderweg toen scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd moest stilleggen. Het was toen nog 0-0. Hij reageerde direct bij ESPN: "Ik zag eerder rook bij de tribune vandaan komen. Ik kreeg van de vierde man te horen dat het stilgelegd moest worden. Er is een lamp doorgebrand en ze willen uitzoeken wat er aan de hand is. Het gaat om de veiligheid van de supporters."

Tijdens het interview werd duidelijk dat beide teams weer verder konden spelen en dus was FC Utrecht-trainer Ron Jans er als de kippen bij om Kamphuis weg te trekken voor de camera: "We gaan liever voetballen dan interviewen, toch?" Bekijk de beelden hieronder.

We vroegen Jochem Kamphuis om tekst en uitleg.



We kregen een ongeduldige Ron Jans. 😂#utrher pic.twitter.com/f82LxkJLsw — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

Verdiende zege

Utrecht pakte uiteindelijk dik verdiend de drie punten. De thuisploeg liet een hoop kansen liggen en daardoor bleef het lang spannend. Invaller Victor Jensen zette De Galgenwaard tien minuten voor tijd in vuur en vlam door voor de bevrijdende 1-0 te zorgen. Heracles kreeg zowaar nog wat mogelijkheden om gelijk te maken, maar liet die kansen liggen.

De ploeg van Ron Jans brak vorige week met een knappe zege bij FC Twente het clubrecord door voor de veertiende keer op rij ongeslagen te blijven. Nummer vijftien kwam daar nu ook bij. Als Utrecht de reeks wil verlengen, moet het volgende week uit bij Ajax ook niet zien te verliezen.