Ook Pierre van Hooijdonk ziet niets in Jordan Henderson: 'Als je kijkt naar wat hij nou daadwerkelijk deed…'

Jordan Henderson debuteerde zaterdag voor Ajax tegen PSV. De 33-jarige middenvelder deed negentig minuten mee tijdens de wedstrijd die in 1-1 eindigde. Pierre van Hooijdonk keek met veel interesse naar wat Henderson allemaal deed, maar was niet echt onder de indruk.

"Ik vind het heel erg lastig, want dit is een speler die je credits kunt geven als hij in een elftal speelt dat resultaat haalt", begon Van Hooijdonk zijn betoog bij NOS Studio Voetbal. "Maar als je gaat kijken naar wat hij nou daadwerkelijk heeft gedaan op het veld… Ik heb continu opgelet en dit was een van de weinige ballen die hij vooruit speelde", zei de oud-voetballer verwijzend naar een pass die in beeld kwam richting Kenneth Taylor.

"Hij heeft geen tackles gemaakt, heeft ook geen onnodige fouten gemaakt. Hij had een passingpercentage van 92 procent, maar daarvan is denk ik vijftig procent naar Sutalo gegaan en de rest naar Hato", aldus Van Hooijdonk. "Ik vind dit geen speler waar, als je Ajax moet geloven, de meeste shirtjes van verkocht zijn. Kleine jongens willen een shirtje hebben van iemand met doelpunten, met assists. Hij heeft dat allemaal niet."

Jordan Henderson over zijn debuut bij Ajax: 'Dat ik in dit stadion mocht spelen, betekent veel voor me' Jordan Henderson debuteerde in de basis bij Ajax tegen PSV, de winterse transferstunt van Ajax speelde direct de volle 90 minuten en speelde niet onverdienstelijk. De trainer vond hem knap spelen: "Hij heeft het goed gedaan, denk ik. Hij komt van een periode heel lang niet spelen, als je dat allemaal in ogenschouw neemt dan is dit een knappe prestatie van hem."

Henderson tegen de kleinere clubs

Van Hooijdonk wil dat Henderson het ook laat zien tegen de kleinere clubs. Bij Ajax is dit seizoen al regelmatig gebleken dat de restverdediging er niet was tegen teams uit de onderste regionen. "Hij speelt bij Ajax voor de verdediging. Dat deed hij redelijk, maar dat kwam ook doordat Ajax heel erg inzakte tegen PSV. Natuurlijk kan hij in Nederland mee, maar je moet hem niet groter maken dan hij is. Hij kan prima renderen als Berghuis, Bergwijn en Brobbey geweldig presteren, en dan krijgt hij er credits voor."

"Ik wil het nog weleens zien straks tegen mindere tegenstanders, als Ajax weer naar voren loopt, in de ruimtes waarin hij dan terechtkomt. Op 'zes' spelen tegenwoordig spelverdelers, dat is hij helemaal niet. Bij AZ heb je Clasie, bij Feyenoord heb je Wieffer in die rol, bij PSV hebben ze met Veerman en Schouten twee spelers die dat goed kunnen. Ajax tikt gewoon even zeven miljoen af voor iemand wiens specialiteit dat niet is."

Valentijn Driessen en Willem van Hanegem

Dit weekend kreeg Henderson er ook al van langs van Valentijn Driessen. De Telegraaf-journalist schreef over "een armoedig debuut met geen enkele inbreng."

Willem van Hanegem was in het AD heel wat milder: "Ik hoop niet dat we in Nederland wekelijks het spel van Jordan Henderson langs de meetlat gaan leggen. Dit is namelijk de Henderson die je kon verwachten en de Henderson die je zal blijven zien. Een dienende speler, geen spektakel en geen franje. Wie echt het idee had dat het water uit de mond zou lopen vanaf het moment dat hij mee ging doen, heeft hem nog niet eerder zien spelen. Laten we niet denigrerend doen over zijn passing, maar zeker ook niet overdreven. Het is simpel: hij blijft in positie, zorgt dat medespelers niet overal heen rennen.