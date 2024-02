Valentijn Driessen niet onder de indruk van Jordan Henderson: 'Armoedig debuut'

Waar anderen lovend waren over het debuut van Jordan Henderson bij Ajax, is Valentijn Driessen totaal niet onder de indruk van de nieuwe leider in Amsterdam. "Armoedig debuut met geen enkele inbreng."

De Telegraaf-journalist schrijft in zijn column dat Jordan Henderson zelf de Jordan Henderson-hype de kop heeft ingedrukt. "Al voordat hij een stap zette op het veld in de Johan Cruijff ArenA leek hij door God gezonden volgens de hele Ajax-familie."

"Wat een koude douche bezorgde hij iedereen in het stadion inclusief de Engelse bondscoach Gareth Southgate. In de rust werd zelfs gegrapt dat het leuk zou zijn als de Engelsman in de tweede helft zijn debuut zou maken. Onzichtbaar, plichtmatig, met balletjes breed over maximaal vijf meter en achter PSV’ers aan sjokkend had Henderson geen enkele inbreng."

'Henderson speelde de verkeersagent'

Driessen zag dat Henderson wel andere dingen deed en daar bij een soort van inbreng had. "Hij roerde zijn mond, speelde de verkeersagent en klapte zijn handen stuk, maar voor wat of wie eigenlijk? Aan de bal toonde hij geen enkel initiatief, speelde weliswaar naar de goede kleur, maar meer achteruit dan vooruit en eenmaal over de middenlijn zag de nieuwe nummer 6 geen enkele optie vooruit. En dat in de Eredivisie, weliswaar tegen PSV, maar niet het niveau van de Premier League. Wat een armoede."

De man die regelmatig optreed in Vandaag Inside en door presentator Wilfred Genee vaak wordt uitgemaakt voor azijnzeiker zag toch wel iets van verschil tussen Ajax zonder Henderson en met. "Het stond iets compacter."

"Wat die tegen PSV liet zien, leek nergens op. Tegen PSV lukte dat allemaal niet. Enige verzachtende omstandigheid was dat Henderson zijn laatste officiële wedstrijd op 28 december voor Al-Ettifaq speelde in de Saudi Pro League, maar dan nog.."