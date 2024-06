Opluchting bij België op EK na zege op Roemenië: zenuwslopende ontknoping in Groep E aanstaande

De druk was enorm, maar België heeft gedaan wat het moest doen. De Belgen versloegen Roemenië en herstelden zich daarmee van de pijnlijke uitglijder tijdens het openingsduel tegen Slowakije. Dankzij de overwinning is het met nog een duel te gaan enorm spannend in Groep E.

Je zou zeggen dat België in het eerste duel alle pech voor een heel toernooi al had gehad. Twee afgekeurde goals van spits Romelu Lukaku en een tegengoal door een persoonlijke fout: de start tegen Slowakije was enorm pijnlijk voor onze zuiderburen. Toen Lukaku ook in de tweede helft tegen Roemenië een goal afgekeurd zag worden, zag je de wanhoop in de ogen van veel Belgen.

Enorme pech voor Romelu Lukaku op EK: spits van België scoorde nog niet, maar was zonder VAR topscorer van het toernooi Het is nog niet het EK van België en vooral niet van Romelu Lukaku. De topscorer van de Belgen juichte al drie keer vanwege een goal, maar de VAR greep ook drie keer in. Daardoor heeft Lukaku nog altijd niet gescoord op dit EK.

Gelukkig voor hem stond het op dat moment al 1-0 voor België, dat een superstart kende tegen de Roemenen. Youri Tielemans, een van de vier nieuwe namen in de basis, scoorde al na 73 seconden. Geen record, maar wel een droomstart voor de ploeg van Dominico Tedesco.

België scoort razendsnel op EK dankzij Youri Tielemans: deze goals werden nog sneller gemaakt Snel, heel snel. Dat was de goal van Youri Tielemans voor België tijdens het EK-duel tegen Roemenië. De Belgische middenvelder scoorde al na 73 seconden, maar er zijn op het EK doelpunten gemaakt die nog veel sneller vielen.

Het was een verdiende goal, want de Belgen begonnen ijzersterk aan de wedstrijd tegen het land dat toch Oekraïne met liefst 3-0 versloeg. In de tweede helft besliste Kevin De Bruyne de wedstrijd, tot opluchting van de Belgen. Hoewel ze kansen kregen op meer goals, zullen ze ook blij zijn met het feit dat Roemenië niet scoorde. Achterin was het toch nog vrij broos bij België.

Dankzij de cruciale overwinning is het nu enorm spannend in Groep E. Alle vier de landen hebben drie punten. Op de slotdag spelen België en Oekraïne tegen elkaar, terwijl Roemenië het opneemt tegen Slowakije. Elk doelpunt kan het verschil maken tussen uitschakeling en een plek in de knock-outfase.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.