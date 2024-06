Oranje-tegenstander IJsland in de ban van 'me too-affaire' rond stervoetballer die bij PSV en AZ speelde

Het Nederlands elftal staat vanavond in de Kuip tegenover IJsland en binnen de selectie van de Noorderlingen hebben ze ook nog heel wat anders aan hun hoofd. Voormalig PSV- en AZ-speler Albert Gudmundsson is verwikkeld in een me too-affaire.

Gudmundsson, dé ster van het IJslandse voetbal, is vanavond niet van de partij. Zolang de zaak loopt, zal hij niet in actie komen voor het nationale elftal. En dat terwijl hij dit seizoen in een uitstekende vorm verkeerd. Voor zijn club Genoa scoorde hij veertien keer in de Serie A en onder meer Tottenham Hotspur zou interesse hebben in zijn diensten.

Vrouw ging in beroep

De zaak tegen de 26-jarige Gudmundsson is niet nieuw. Hij werd vorig jaar door een vrouw, die werkzaam is voor de voetbalbond, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Eerder dit jaar leek de zaak afgesloten, maar de vrouw tekende met succes beroep aan, zo schrijven Engelse media. Gudmundsson ontkent alles, maar is wel geschorst.

Kolbeinn Sigthorsson

In het verleden hebben er meerdere 'me too-affaires' gespeeld rond IJslandse internationals. Zo kwam ook voormalig Ajax- en AZ-speler Kolbeinn Sigthorsson in opspraak na beschuldigingen aan zijn adres. Ook de spits ontkende, maar kwam wel een schikking overeen met het vermeende slachtoffer en haar vriend.

Kolbeinn Sigthorsson. © Getty Images

Een aantal van dit soort kwesties leidde in 2021 uiteindelijk tot het aftreden van het bestuur van de IJslandse voetbalbond.