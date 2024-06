'Natuurlijk zijn we genaaid': toen Ronald Koeman als PSV'er werd geschorst vanwege een pittige uitspraak

Ronald Koeman probeert als bondscoach van het Nederlands elftal wat op zijn woorden te letten, maar als speler deed hij dat wat minder. Na een bizarre soap kostte hem dat in 1988 als PSV’er zelfs de beslissende wedstrijd in de halve finale van de Europa Cup 1.

PSV had in 1988 een bijzonder sterk elftal met onder meer Hans van Breukelen, Berry van Aerle, Søren Lerby en Wim Kieft. Onder leiding van de toen 41-jarige Guus Hiddink bereikten de Eindhovenaren de kwartfinale van de Europa Cup 1. Daarin was het Franse Bordeaux de tegenstander.

Jean Tigana

Sterspeler bij Bordeaux was Jean Tigana. In de heenwedstrijd werd de Franse international op keiharde wijze neergeschopt door Hans Gillhaus. De tackle van de aanvaller belandde vol op de enkel van zijn tegenstander. Gillhaus kwam weg met geel, Tigana speelde geen rol van betekenis meer en PSV plaatste zich voor de halve finale.

Hierin was Real Madrid de tegenstander. In Spanje hield PSV de Koninklijke op 1-1 en dat zat de Madrilenen uiteraard niet lekker. Toen zij opvingen dat Koeman de overtreding van Gillhaus 'klasse' zou hebben genoemd in een interview met Sport International, zagen ze hun kans schoon.

De spelers van PSV en Real Madrid komen het veld op in het Santiago Bernabéu. © Pro Shots

UEFA grijpt in

Real stapte naar de UEFA en Koeman moest op het matje komen. Hoewel Koeman volhield dat hij verkeerd was gequote, liet de voetbalbond de oren hangen naar de machtige Spanjaarden. PSV zou de verdediger de volgende twee Europese wedstrijden moeten missen vanwege een schorsing.

De Eindhovenaren ging in hoger beroep en de schorsing werd teruggebracht tot één wedstrijd, de return in Eindhoven. Het onbegrip over de straf was groot bij de PSV'ers.

Søren Lerby en Leo Beenhakker

Toen Real Madrid aankwam in het Philips Stadion, wachtte een woedende Lerby Real Madrid-coach Leo Beenhakker op. Toen de twee elkaar tegenkwamen, greep de Deense middenvelder de Nederlander bij zijn kraag en duwde hem tegen de muur.

"Als je vanavond doorgaat vanwege dat gedoe met Koeman, kom je hier niet levend vandaan," siste Lerby in Beenhakkers gezicht, zo vertelt hij in zijn boek Søren Lerby. De trainer van Real Madrid keek een beetje beduusd, trok de kraag van zijn jasje recht en verdween richting de kleedkamers, terwijl de woedende Deen terugkeerde naar zijn teamgenoten.

"Het is toch ongelooflijk dat Koeman toen geschorst werd”, vertelt Lerby over het incident tegenover Sportnieuws. “Geschorst voor iets wat hij gezegd zou hebben in een of ander tijdschrift... Ook toen vonden we het al belachelijk. Maar je moet het accepteren, want je kunt er voor zo’n belangrijke wedstrijd niet bij stil blijven staan. Maar natuurlijk zijn we genaaid."

Ronald Koeman (l) na de 0-0 in Eindhoven in de kleedkamer met Gerald Vanenburg en Søren Lerby. © ProShots

Finale

PSV hield Real vervolgens met het nodige kunst en vliegwerk op 0-0. Zo kon Beenhakker veilig naar huis en de Eindhovenaren naar de finale van de Europa Cup 1. Daarin werd, met Koeman in de basis, na strafschoppen gewonnen van Benfica.