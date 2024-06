Oud-scheidsrechter Björn Kuipers vastberaden naar EK: 'Onacceptabel gedrag van spelers moet weg'

Björn Kuipers gaat dit jaar met een belangrijk doel naar het EK. De oud-scheidsrechter zal zelf geen wedstrijden fluiten, maar hij wil koste wat kost het 'onacceptabele gedrag van spelers veranderen'.

In gesprek met de NOS vertelt Kuipers over zijn doelstelling voor dit EK. "Op het EK gaan scheidsrechters het anders doen dan ooit. Het onacceptabele gedrag van spelers moet verdwijnen. We willen een fatsoenlijke, respectvolle dialoog tussen aanvoerder en scheidsrechter." Kuipers was zelf op vijf eindtoernooien actief als scheidsrechter en zal nu in een rol als 'referee officer' de arbiters begeleiden en mee bepalen wie welke wedstrijd krijgt.

Nieuwe regel

Kuipers gaat ook een nieuwe regel instellen op het EK, waarbij er veel meer wordt gelet op spelers die de scheidsrechter verbaal aanvallen. "Deze maatregel wordt genomen in het belang van het voetbal. We zien dat de piramide met scheidrechters kleiner wordt." Kuipers hoopt dat deze maatregel ook op de amateurvelden invloed zal hebben, bijvoorbeeld op de ouders van spelers. "Het wordt scheidsrechters ook heel moeilijk gemaakt door ouders. Laat de kinderen en de scheids met rust of pak zelf de fluit."

Danny Makkelie

Tijdens het EK zal er één Nederlandse scheidsrechter aanwezig zijn: Danny Makkelie. De arbiter krijgt op het eindtoernooi in Duitsland assistentie van zijn vaste team Hessel Steegstra, Jan de Vries en Rob Dieperink. Pol van Boekel en Serdar Gözübüyük hebben ook nog een rol op het EK. Zij kunnen respectievelijk als VAR-scheidsrechter en vierde official worden ingezet.

Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024: Danny Makkelie enige Nederlander Danny Makkelie vertegenwoordigt Nederland bij de scheidsrechters op het EK 2024. Dat blijkt uit een lijst die dinsdag bekend is gemaakt door de UEFA.

Maatschappelijk probleem

Volgens Kuipers is het veten op de scheidsrechter ook een maatschappelijke oorzaak. "Mensen worden individualistischer en hebben meer moeite met autoriteit. Nee, vroeger gebeurden er ook dingen, maar op het gebied van gezag zetten we wel wat stappen achteruit. Dat moeten we een halt toeroepen. We moeten niet vergeten waarom een scheidsrechter ooit in het leven is geroepen. Omdat er twee teams op het veld staan die het samen niet kunnen regelen." Kuipers stopte zelf met fluiten nadat hij de EK-finale tussen Italië en Engeland floot op het laatste Europees Kampioenschap.