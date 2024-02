Qatar-held Akram Afif voert magische kaarttruc uit in finale Azië Cup 2023

Akram Afif was de grote man bij Qatar, dat zaterdag de Azië Cup 2023 veroverde. De speler van Al-Sadd in Qatar maakte drie goals tegen Jordanië (1-3).

Na zijn eerste treffer van de finale liet Afif een kekke truc zien. Hij pakte een speelkaartje, vermoedelijk verstopt in zijn sokken, waarop een voetballer was te zien. Daarna, terwijl hij richting de camera liep, schudde hij de kaart. Het prentje van een voetballer veranderde in de letter S. Meer magie van de hattrickheld dus.

S

Waar de S voor staat is nog gissen. De S van superman? Of een verwijzing naar de Somalische achtergrond van zijn vader, die geboren is in Tanzania maar daarna naar Somalië verhuisde? De zender BeInSports suggereert dat S de eerste letter is van de naam van Afifs vrouw.

HALF TIME REVIEW@CrosbyNicky and Didier Domi reflect on that Akram Afif magic trick celebration! 🃏🃏🃏#AsianCupFinal #HayyaAsia pic.twitter.com/r5k6ISXvz4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

Eupen

De 27-jarige aanvaller begon zijn profloopbaan bij het Belgische Eupen. Daarna werd hij aangetrokken door Villaeral, maar hij speelde geen enkele wedstrijd voor de Spaanse club. Hij werd onder meer uitgeleend aan Eupen. In 2020 kwam hij terecht bij Al-Sadd. Sinds 2015 is hij international van Qatar, waarvoor hij in 110 duels 35 goals maakte. In 2019 won hij met Qatar ook al de Azië Cup.

Bekijk hieronder de samenvatting van de finale, met dus ook Afifs kaarttruc na de eerste goal. Klik op de YouTybe-video om naar de site van YT te gaan.